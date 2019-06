Neues Zugunternehmen sorgt für Frust und Ärger

Stuttgart.Das Bahnunternehmen Go-Ahead kämpft zum Start im Südwesten mit massiven Problemen und sorgt bei Fahrgästen für Frust und Ärger. Zum Beginn in die Arbeitswoche am Dienstag fielen auf der Strecke zwischen Stuttgart und Aalen die Inter-Regio-Express-Züge wegen eines Softwarefehlers aus – auch den Rest der Woche werden sie nicht fahren, wie Go-Ahead mitteilte. Zwischen Crailsheim und Ellwangen waren nur Ersatzbusse unterwegs. Außerdem sorgten Probleme mit den Trittbrettern an Türen für Verspätungen bei Regionalbahnen. Auch mit den Bremsen an einigen der Züge lief nicht alles glatt. Go-Ahead hatte den Betrieb der Strecken im Stuttgarter Netz, zu dem auch die Nahverkehrsverbindung nach Karlsruhe zählt, am Pfingstsonntag gemeinsam mit dem privaten Anbieter Abellio übernommen. lsw

