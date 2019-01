Neustart mit bewährten Kräften

Wiesbaden.Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will seine letzte Amtszeit als Regierungschef im Wesentlichen mit bewährten Kräften bestreiten. Bei der Vorstellung der CDU-Vertreter im künftigen Kabinett präsentierte er gestern in Wiesbaden die Präsidentin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt, Kristina Sinemus, als einzige neue Ministerin. Die 55-jährige Unternehmerin und Wissenschaftlerin soll das neu geschaffene Digitalministerium in der Staatskanzlei übernehmen.

Den bisherigen Wissenschafts- und Kunstminister Boris Rhein nominierte die CDU-Fraktion auf Vorschlag Bouffiers als neuen Landtagspräsidenten. Sozialminister Stefan Grüttner, dessen Ressort ebenfalls an die Grünen fällt, scheidet aus der Landespolitik aus. Die anderen CDU-Minister sollen bleiben.

Wieder berufen will Bouffier nach eigenen Angaben Finanzminister Thomas Schäfer, Innenminister Peter Beuth, Justizministerin Eva Kühne-Hörmann, Kultusminister Alexander Lorz, Bundesrats- und Europaministerin Lucia Puttrich, sowie Axel Wintermeyer als Chef der Staatskanzlei im Ministerrang (alle CDU). Schon im Dezember hatten die Grünen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir und Umweltministerin Priska Hinz erneut sowie die beiden Landesvorsitzenden Kai Klose als Sozial- und Integrationsminister sowie Angela Dorn als Wissenschafts- und Kunstministerin neu fürs Kabinett benannt. Die Grünen stellen künftig vier statt bislang zwei Minister in der geplanten Neuauflage der schwarz-grünen Landesregierung, weil sie bei der Landtagswahl deutlich zugelegt haben, die CDU dagegen massive Verluste erlitt.

Am Freitag tritt der neugewählte Landtag zu seiner ersten Sitzung zusammen. Darin verfügen CDU und Grüne nur über eine denkbar knappe Mehrheit von einem Sitz gegenüber der Opposition aus SPD, FDP, Linken und der neuen AfD-Fraktion. Bouffier ist also bei seiner für denselben Tag geplanten Wiederwahl in geheimer Abstimmung auf jede einzelne Stimme aus der Koalition angewiesen. Mit Spannung war deshalb erwartet worden, welche Perspektive er Rhein bieten würde, der das Wissenschaftsministerium an die Grünen abgeben muss. Der CDU-Politiker hat nämlich bei der Wahl seinen Frankfurter Wahlkreis verteidigt und gehört damit auch dem neuen Landtag an.

Somit hätte Rhein, der ehemalige Innenminister und unterlegene CDU-Oberbürgermeisterkandidat in Frankfurt, bei einer Nichtberücksichtigung im neuen Kabinett gegen Bouffier stimmen und somit die Mehrheit für dessen Wiederwahl gefährden können. Dem Ministerpräsidenten kam zupass, dass der am Mittwoch 70 Jahre alte Landtagspräsidenten Norbert Kartmann (ebenfalls CDU) schon vor geraumer Zeit seinen Verzicht auf diesen Posten angekündigt hatte, obwohl auch er weiter Landtagsabgeordneter bleibt.

Frau im Digitalministerium

Einstimmig folgte die CDU-Fraktion nunmehr dem Vorschlag Bouffiers und nominierte den 47-jährigen Rhein als neuen Parlamentspräsidenten. Der betonte, er freue sich auf die neue Aufgabe, die er überparteilich, entschlossen und „sehr politisch“ ausfüllen wolle. Der ehemalige Rüsselsheimer Oberbürgermeister Patrick Burghardt muss sich mit dem Staatssekretärsposten im Digitalministerium begnügen, Ministerin wird mit Kristina Sinemus eine Frau in der männerlastigen Riege der CDU. Sie ist Vorsitzende des CDU-Wirtschaftsrats in Hessen, aber parteilos und hat in Biochemie promoviert. Als neuen Staatssekretär im Innenministerium stellte Bouffier den Landesvorsitzenden der Jungen Union, Stefan Heck vor. Als CDU-Fraktionschef wurde der Frankfurter Michael Boddenberg mit 34 zu sechs Stimmen wiedergewählt. Parlamentarischer Geschäftsführer bleibt Holger Bellino.

