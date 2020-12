Nicht alle nehmen Regeln ernst

Stuttgart.Die ältere Dame will es nicht so recht verstehen. Mit beiden Händen steht sie am Eierstand, klammert sich an ihren Rollator und schaut stur an den Beamten vorbei. Zum dritten Mal schon ist ihr nun die Maske über die Nase gerutscht. „Sie müssen ihre Nase trotzdem bedecken“, fordert der junge Beamte sie zum wiederholten Mal auf. Widerwillig zieht die Frau ihren Mund-Nasen-Schutz wieder ein Stückchen hoch, nur damit dieser zwei Sekunden später wieder runterrutscht. Der Polizist schüttelt leicht mit dem Kopf. „Das ist unverschämt“, ruft die Frau. „Ihr könnt mich ruhig anzeigen – das ist mir egal!“

Schwerpunkt-Kontrollen

Eine Gruppe junger Beamter der Stuttgarter Polizei schwärmt am Mittwoch pünktlich um 10 Uhr über den Marienplatz aus. Corona-Kontrolle auf dem Wochenmarkt. Große Schilder weisen auf Maskenpflicht und Abstandsregeln hin. Und doch dauert es nur zehn Sekunden, bis die Beamten den ersten Maskenmuffel ermahnen müssen: Auch er lässt die Maske frei unter der Nase baumeln. Nach dem Hinweis zieht er sie hoch und entschuldigt sich.

In ganz Baden-Württemberg führt die Polizei diese Woche Schwerpunkt-Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Verordnung durch. Die Regeln wurden in den vergangenen Wochen immer wieder verschärft. Die Maskenpflicht gilt mittlerweile nicht mehr nur im ÖPNV und im Einzelhandel, sondern auch auf Wochenmärkten, überfüllten Fußwegen, auf Parkplätzen von Einkaufszentren, unter Umständen am Arbeitsplatz.

Allein am vergangenen Wochenende zählte die Polizei rund 6240 Verstöße gegen die Corona-Verordnung – 4400 davon Verstöße gegen die Maskenpflicht. Rund 30 Beamte sind am Mittwoch allein in Stuttgart im Einsatz, decken alle Märkte und kontrollieren in Einkaufszentren. Am Ende der Patrouille auf dem Marienplatz stehen einige Ermahnungen und zwei Anzeigen. lsw

