Nicht mobil, nicht geimpft

Stuttgart.Sie leben allein und sind nicht mehr mobil: Etwa eine Viertelmillion über 80-Jährige in Baden-Württemberg, die in eigenen Haushalten leben, gehören eigentlich zur ersten Gruppe der Corona-Impfberechtigten. Aber ohne Angehörige oder Nachbarn stehen viele dabei allein auf weiter Flur. Mangels eigenem Auto bleibt oft nur das Taxi, um zum Impfzentrum und zurück zu gelangen. Auf eigene Kosten.

„Viele Ältere sind frustriert und fühlen sich allein gelassen“, kritisiert Hans-Josef Hotz, Vorsitzender des Sozialverbandes VDK, und appelliert an das Sozialministerium, diese Gruppe nicht zu vergessen. Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) setzt bisher auf bürgerschaftliches Engagement. „Wir wissen um die Älteren, die Probleme haben, zum Impfzentrum zu gelangen. Uns wurde jedoch vielfach rückgemeldet, dass Angehörige oder Nachbarn hier gerne einspringen“, so das Ministerium. „Diese Aufgabe kann das Land logistisch nicht übernehmen.“

Man arbeite „an Möglichkeiten, Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zuhause impfen zu können“. Spätestens ab Sommer, wenn die Regelversorgung an die Hausärzte übergehe, könne in Praxen oder beim Hausbesuch geimpft werden. Immerhin sollen die Betroffenen jetzt offiziell angeschrieben werden: Das Sozialministerium will Ende Januar alle Haushalte per Brief über das Impfprozedere informieren. bub

