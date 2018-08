Niedrigster August-Wert seit 1992

Frankfurt/Mainz/Stuttgart.Nach der Sommerpause ist die Zahl der Arbeitslosen in Hessen wieder gesunken. Mit 153 438 arbeitslosen Frauen und Männern wurde der niedrigste Wert in einem August seit 1992 erreicht, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Frankfurt berichtete. Die Zahl der Menschen ohne Job verringerte sich gegenüber Juli um 3112, im Vergleich zum Vorjahr gab es 14 308 Arbeitslose weniger. Die Arbeitslosenquote sank auf 4,5 Prozent. „Der Aufschwung geht weiter“, stellte Frank Martin, Leiter der Regionaldirektion, fest. Normalerweise steigen die Zahlen im August. In diesem Jahr hat den Angaben zufolge auch der frühe Ferientermin dazu beigetragen, dass viele Menschen bereits einen neuen Job gefunden haben. Im Juli war die Zahl noch leicht gestiegen. Wie in jedem Sommer suchten Schulabgänger und fertig Ausgebildete nach Stellen.

Saisonaler Anstieg im Südwesten

Die brummende Konjunktur und der damit verbundene hohe Personalbedarf der Unternehmen haben auch in Rheinland-Pfalz die Arbeitslosigkeit wieder gesenkt. Im August waren nach Angaben der hiesigen Regionaldirektion rund 99 000 Menschen in dem Bundesland arbeitslos gemeldet. Das waren 2,6 Prozent weniger als im Juli und 6,7 Prozent weniger ein Jahr zuvor. Damit fiel die Arbeitslosenquote von 4,5 Prozent im Juli auf 4,4 Prozent. Vor einem Jahr hatte sie noch bei 4,8 Prozent gelegen. „Nach dem Ende der Sommer- und zum Teil der Betriebsferien konnten viele arbeitslos gemeldete Frauen und Männer eine neue Stelle finden“, teilte die Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland, Heidrun Schulz, mit.

In Baden-Württemberg hat die Zahl der Arbeitslosen hingegen einen Sprung nach oben gemacht. Im August wurden 203 782 Menschen ohne Job im Südwesten gezählt, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Das waren 13 300 oder sieben Prozent mehr als im Juli, aber immer noch deutlich weniger als im Vorjahr. Die Quote stieg auf 3,3 Prozent. „Der Anstieg der Arbeitslosigkeit im August ist saisonal normal“, sagte der Chef der Regionaldirektion, Christian Rauch. Das Ausbildungsjahr beginne im September oder Oktober. 12 000 Bewerber seien auf der Suche nach einer Lehrstelle. lhe/lrs/lsw

