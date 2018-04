„Niveau angemessen“

Anzeige

Stuttgart.Das baden-württembergische Kultusministerium hat gestern die landesweite Kritik von Schülern an der Aufgabe in der schriftlichen Abiturprüfung im Fach Englisch vom vergangenen Freitag zurückgewiesen. Schüler hatten angeführt, das Vokabular des Textes sei veraltet und daher das Textverständnis erschwert, die Aufgabenstellung teils missverständlich gewesen.

Textvorlage aus dem Jahr 1934

Bis gestern haben sich bereits knapp 30 000 Unterstützer auf der Online-Plattform „Change.org“ einer Petition angeschlossen, die das Kultusministerium dazu auffordert, den „Erwartungshorizont“ bei der Bewertung zu korrigieren. Das Kultusministerium teilte gestern mit, die Aufgabenstellung sei einer umfassenden Prüfung durch die Abiturkommission sowie drei externe Fachberater unterzogen worden. „Als Ergebnis ist festzuhalten, dass das Niveau der kritisierten Aufgaben angemessen war“, heißt es. Die Textvorlage – ein Ausschnitt aus dem Roman „Call it Sleep“ von Henry Roth aus dem Jahr 1934 – stamme aus dem länderübergreifenden Aufgabenpool der Kultusministerkonferenz, entspreche dem vorgegebenen Niveau und sei in der länderübergreifenden Arbeitsgruppe von Vertretern aller Länder als „angemessen und gut machbar“ bestätigt worden. Zudem, so Kultusministerin Susanne Eisenmann, sei der Text auch in Mecklenburg-Vorpommern Prüfungsaufgabe gewesen – und dort sei keine Kritik aufgekommen. bub