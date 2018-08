Noch ein Mitarbeiter verdächtig

Anzeige

Heilbronn.Im Zuge der Ermittlungen um den Schmuggelring in der Heilbronner Justizvollzugsanstalt (JVA) ist der Verdacht der Ermittler auf einen weiteren JVA-Angestellten gefallen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, seien die Wohnung und der Spind eines 35-Jährigen durchsucht worden. Der Verdächtige habe zugegeben, in zwei Fällen Mobiltelefone in die Anstalt geschmuggelt zu haben. Unklar ist aber laut Polizei, ob er an weiteren Taten beteiligt war. Die sichergestellten Beweismittel werden noch ausgewertet.

In der JVA Heilbronn sollen Bedienstete und Häftlinge im großen Stil Drogen, Medikamente und Dopingmittel in die und aus der Anstalt geschmuggelt haben. Der Hauptverdächtige, ein 37 Jahre alter JVA-Beamter, war im Juli auf frischer Tat ertappt worden. Er sitzt seitdem mit drei Komplizen, ehemaligen Häftlingen, in Untersuchungshaft. Insgesamt sind mit dem 35-jährigen Angestellten sieben Bedienstete der JVA tatverdächtig. lsw