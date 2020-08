Stuttgart.Wolfgang Reinhart, Chef der CDU-Landtagsfraktion, fordert, dass es in den Ländern einheitlichere Corona-Regeln gibt. Zudem macht er sich stark für ein neues Investitionsprogramm des Landes, mit dem die Wirtschaft weiter unterstützt werden soll.

Herr Reinhart, am Donnerstag konferiert Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten, um das weitere Vorgehen in der Pandemie zu besprechen. Was erwarten Sie hiervon?

Wolfgang Reinhart: Wichtig ist vor allen Dingen, dass sich die Länder untereinander besser abstimmen. Insgesamt ist es zwar sinnvoll, dass man vor Ort dezentral flexibel auf das Infektionsgeschehen reagieren kann. Allerdings ließen Partys und die Reiserückkehrer die Infektionszahlen zuletzt ansteigen. Sinken die Zahlen, können wir Auflagen lockern, steigen sie, müssen wir wieder vorsichtiger sein und die Zügel anziehen. Es bringt ja nichts, wenn in Hamburg 50 und in Berlin 500 Personen miteinander feiern dürfen. Es ist nicht einsehbar, wenn man zum Beispiel im ICE durch Deutschland fährt und überall unterschiedliche Bußgelder für Maskenverweigerer gelten.

Gibt es hier große Defizite?

Reinhart: Ich habe den Eindruck, dass es bei der Koordinierung der Corona-Politik der Bundesländer noch erheblich Luft nach oben gibt. Ich gehe davon aus, dass man hier besser abgestimmte Regelungen finden wird. Dazu muss der Föderalismus die Kraft aufbringen.

Die Infektionszahlen steigen wieder an. Wie schätzen Sie die Lage ein?

Reinhart: Die meisten Infektionen gehen auf Hotspots zurück. Ich kann mir jedenfalls mit Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen momentan keine Fußballspiele mit mehreren Tausend Fans oder auch Faschingsveranstaltungen in großen Hallen mit singenden und schunkelnden Narren vorstellen. Wir müssen weiter mit Bedacht, Besonnenheit und Behutsamkeit mit dem Virus umgehen.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer zeigt sich offen für eine Maskenpflicht im Berufsleben. Wie sehen Sie das?

Reinhart: Nein, das kann ich mir nicht vorstellen und lehne eine solche Pflicht ab. Für so eine pauschale Regelung sind die Arbeitsplätze zu unterschiedlich. Hier muss man im Einzelfall entscheiden.

Sind härtere Sanktionen bei Verstößen gegen die Corona-Regeln nötig?

Reinhart: Ein Bußgeldbescheid ändert zunächst nichts an der Infektionslage. Daher ist es weiter wichtig, dass wir an die Eigenverantwortung appellieren. Ich glaube nicht, dass wir die Menschen mit höheren Bußgeldern besser erreichen können.

Was halten Sie vom Vorstoß der Gesundheitsminister, die Pflichttests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten wieder abzuschaffen?

Reinhart: Es war richtig von Bundesgesundheitsminister Spahn, während der Ferienzeit allen Urlaubsrückkehrern kostenfreie Tests anzubieten. Denn natürlich bedeutet die Reisezeit unter Pandemiebedingungen besondere Herausforderungen. Gerade bei den Rückkehrern aus Risikogebieten war es wichtig, die Testquoten hochzuhalten. Nach der Haupturlaubszeit ist es jetzt sinnvoll, wieder von einer Test- auf eine Quarantänepflicht zu wechseln und den Fokus wieder auf andere Fälle zu verschieben.

Was passiert, wenn es zum zweiten Lockdown kommt?

Reinhart: Die Folgen wären ökonomisch sehr erheblich. Der Chef der Wirtschaftsweisen hat deutlich gemacht, dass eine Pleitewelle und Massenarbeitslosigkeit die Folgen wären. Das wäre eine wirtschaftliche Katastrophe, vor allem auch für ein so starkes Export- und Mittelstandsland wie Baden-Württemberg. Eine Reihe von Unternehmen, die die erste Phase durch staatliche Hilfen überlebt haben, würden dann Pleite gehen. Der andere Teil ist die Fiskalpolitik. Die haushaltswirksamen Maßnahmen zusammen mit den Staatsgarantien addieren sich bundesweit in der Corona-Krise auf über 1,3 Billionen Euro. Der Staat darf sich nicht zu Tode retten.

Muss das Land bald wieder neue Mittel für Unternehmen freigeben?

Reinhart: Wir haben gesagt, wir machen einen zweiten Nachtragsetat nach der Sondersteuerschätzung im September. Hier wird noch mal ein Milliardenbetrag nötig sein, um die Wirtschaft in Baden-Württemberg in der Krise weiter zu unterstützen. Das halte ich für wichtig. Wir müssen mit einem weiteren Investitionsprogramm das Land zukunftsfest machen. Wir brauchen neues Wachstum, um unseren Wohlstand zu halten. Zudem muss auch das Gesundheitssystem leistungsfähig bleiben.

Bietet die Krise auch eine Chance zur Erneuerung?

Reinhart: Vieles wird nach Corona anders sein als vor Corona. Wir müssen in dieser veränderten Welt der „Glokalisierung“ wettbewerbsfähig und innovativ bleiben. Nur ein Beispiel: Tesla ist inzwischen mehr wert als alle deutschen Auto-Premium-Marken zusammen. Dann stellt sich die Frage, ob wir hier noch wettbewerbsfähig sind. Wir müssen das Land erneuern und unsere Innovationskraft stärken. Wenn wir also mit dem Nachtrag Geld in die Hand nehmen, dürfen wir damit alte Strukturen nicht einfach zementieren.

