WiesbaDeN.Ist E-Sports normaler Sport? Diese Frage beschäftigte den hessischen Landtag am Donnerstag. Die Landesregierung scheint eine klare Meinung zu haben: „Nur weil jungen Menschen ihre Finger beim Computerspielen erstaunlich schnell bewegen und Entscheidungen in Sekundenbruchteilen fällen, sind sie noch lange keine Sportler“, sagte Innenminister Peter Beuth (CDU). „Der Begriff Sport ist im Sinne der Anforderungen an die Körperlichkeit konkretisiert.“

Als E-Sport wird laut Definition des deutschen E-Sport-Bundes das sportwettkampfmäßige Spielen von Video- und Computerspielen bezeichnet. Eine mögliche Anerkennung von Computerspielen als förderfähige Sportart liege in den Händen von Sportverbänden, sagte der Minister. Dies sei keine Angelegenheit der hessischen Landespolitik. Was im jeweiligen Bundesland als Sport gelte, bestimme der zuständige Landessportbund, sagte der Linken-Abgeordnete Hermann Schaus.

AfD-Antrag im Parlament

Die AfD-Fraktion hatte sich mit einem Antrag im Landtag für die Anerkennung des E-Sports als regulären und somit förderfähigen Sport stark gemacht. Für den AfD-Abgeordneten Karl Bolldorf gibt es zwischen Gaming und klassischem Sport durchaus Parallelen: E-Sportler müssten über Stunden hinweg unter höchsten motorischen und taktischen Ansprüchen konzentriert bleiben, sagte er. Puls und Herzfrequenz seien mitunter so schnell wie bei einem Marathonlauf. Der Cortisolspiegel – ein Stresshormon – liege so hoch wie bei einem Sportwagenfahrer während des Rennens, erklärte der Politiker.

Der FDP-Abgeordnete Stefan Müller hält es für dringend nötig, den Kontakt mit der Gamern nicht abreißen zu lassen. Ob das Land die E-Sport-Szene deswegen formal dem klassischen Sport zuordnen müsse, bezweifele er. Die Computerspiele, deren Regeln von Unternehmen gemacht würden, kollidierten mit dem Grundsatz der Autonomie des Sports, sagte Müller. lhe

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.09.2019