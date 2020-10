Noch nie war der Wald so krank

Stuttgart.Der Forstminister hat keine guten Nachrichten mitgebracht. Im dritten Jahr in Folge muss Peter Hauk (CDU) bei der Vorstellung des jährlichen Waldzustandsberichts verkünden, dass die Schäden in den baden-württembergischen Wäldern so gravierend sind wie noch nie seit Beginn der Waldzustandserhebung von 40 Jahren. „Das dritte Jahr in Folge mit extremer Witterung hat die Wälder schwer getroffen, der Zustand der Wälder hat sich weiter verschlechtert“, sagte Hauk am Donnerstag in Stuttgart.

Die Zahlen werden von Jahr zu Jahr alarmierender. Mittlerweile gilt nur noch einer von fünf Bäumen in den heimischen Wäldern als gesund. Bei den bereits durch die Vorjahre geschädigten Bäumen hat sich der Zustand drastisch verschlechtert: Fast jeder zweite Baum (46 Prozent) landesweit gilt im Jahr 2020 als deutlich geschädigt. Von den massiven Schäden durch Jahre der Trockenheit, Hitze und dadurch verstärkten Schädlingsbefall ist keine der Hauptbaumarten ausgenommen.

Allen voran stirbt der Brotbaum der baden-württembergischen Waldbesitzer, die Fichte. Aber auch der anhand der Baumkronendichte gemessene Gesundheitszustand von Kiefer, Buche und Esche hat sich verschlechtert. Auf hohem Schadensniveau stagniert die Weißtanne, die das Gesicht des Schwarzwalds prägt. Als einzige Hauptbaumart zeigen sich bei den Kronen der Eiche deutliche Verbesserungen im Vergleich zu den Vorjahren. Aber noch immer ist fast jede dritte Eiche im Land (29 Prozent) krank und gefährdet.

Verschwindende Arten

Manche hart getroffenen Baumarten, so Hauk, werden aus den Wäldern ganz verschwinden. „Die Esche ist nicht mehr zu retten.“ Sie hat von allen Baumarten im vergangenen Jahr den höchsten Laubverlust (minus 43 Prozent) aufzuweisen. Ein sich in ganz Europa ausbreitender Pilzbefall, gegen den es kein Mittel gibt, macht ihr den Garaus.

Und noch ist nicht das Ende der Fahnenstange nicht erreicht. „Ursache der Waldschäden ist der Klimawandel. Und der Klimawandel ist nicht zu stoppen“, konstatiert Hauk. „Wir können ihn nur abbremsen. Und bis dahin wird es schlimmer, die extremen Wetterlagen werden sich häufen, und die Hiobsbotschaften werden zunehmen.“

Den Umbau und Erhalt des Waldes nennt Hauk, selbst gelernter Forstwirt, eine „Jahrhundertaufgabe. Wir müssen Geld in die Hand nehmen und den Wald sanieren, wie wir Straßen und Schulen sanieren“. Dazu gehöre zwingend auch eine entsprechende personelle Ausstattung der Forstverwaltung. Vorderstes langfristiges Ziel des Landes bei der Schadensbekämpfung ist der Umbau der Wälder in Mischwälder, die mit trockenheits- und hitzeresistenten Arten durchmischt sind. Das können durchaus auch heimische Arten wie Nussbaum und Kastanie sein. Die forstliche Versuchsanstalt des Landes ist bereits seit Jahren mit der entsprechenden Forschung befasst. In jedem Fall aber handelt es sich um einen Prozess, der mehrere Jahrzehnte dauert.

Im November will Hauk bei einem „Forum Waldzukunft“ mit allen beteiligten Akteuren – von den Naturschutzverbänden über private und kommunale Waldbesitzer bis hin zur Waldwirtschaft – den Prozess zur Erarbeitung einer „Waldstrategie Baden-Würtemberg 2050“ starten. Kurzfristig können private und kommunale Waldbesitzer Mittel aus dem 2019 beschlossenen Notfallprogramm Wald des Landes in Anspruch nehmen. Hier stehen knapp 30 Millionen Euro zur Verfügung.

Starkes Kiefernsterben

Sorgen bereitet dem Forstminister die Region Hochrhein. Sie ist vom Kiefernsterben betroffen, ein Ersatz für die anspruchslose Kiefer und die sterbende Esche, der am Hochrhein gedeihen könnte, ist nicht in Sicht. „In der Rheinebene müssen wir uns etwas überlegen, damit wächst, das den Namen Wald verdient.“

Der grüne Koalitionspartner mahnt derweil beim CDU-Forstminister einen Paradigmenwechsel an. „Nicht die Rentabilität, sondern ein funktionierendes Ökosystem soll im Vordergrund stehen. Es braucht eine Balance zwischen Ökonomie und Ökologie“, so Reinhold Pix, Fraktionssprecher für Wald und Wild. Waldbesitzende sollten dafür honoriert werden, das Ökosystem Wald zu fördern.

