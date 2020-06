Noch viel Geld zur Bewältigung von Corona nötig

Wiesbaden.Die Corona-Krise und ihre Folgen werden das Land Hessen noch viel Geld kosten. Der im März beschlossene Nachtragshaushalt in Höhe von zwei Milliarden Euro reicht jedenfalls bei Weitem nicht aus. Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) will am Montag einen weiteren im Kabinett einbringen, der nach seinen Worten „einen erheblichen Milliardenbetrag“ umfassen wird. Genaue Summen nannte er am Freitag in Wiesbaden noch nicht, das Geld soll aber als Sondervermögen eingerichtet werden und umfassende Kreditermächtigungen für die nächsten Jahre beinhalten.

Über das Vorhaben ist Boddenberg auch mit den Oppositionsfraktionen von SPD und FDP im Gespräch, auf deren Zustimmung die schwarz-grüne Koalition im Landtag setzt. AfD und Linke bleiben dagegen diesmal außen vor. Der erste Nachtragshaushalt war auf dem Höhepunkt der Pandemie noch mit den Stimmen aller sechs Landtagsparteien beschlossen worden. Rein rechtlich gesehen könnten die Regierungsfraktionen die Einrichtung des Sondervermögens auch mit einer einfachen Mehrheit beschließen. Schon wegen der für die Ausnahme von der Schuldenbremse nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit gilt aber eine Verständigung auch darüber als wünschenswert.

Boddenberg nennt die Corona-Krise die „größte gesellschaftliche Herausforderung der Nachkriegszeit“. Deren erfolgreiche Bewältigung erfordere eine gemeinsame Kraftanstrengung und einen breiten gesellschaftlichen Konsens. Nach der Steuerschätzung vom Mai entgehen dem Land Hessen allein in diesem Jahr Einnahmen von fast drei Milliarden Euro, bis 2023 werden es demnach insgesamt rund 6,4 Milliarden sein. Hinzu kommen Ausfälle bei den Kommunen vor allem der Gewerbesteuer in Höhe von 3,5 Milliarden.

1,2 Milliarden Euro für Hessen

Dem stehen nicht nur deutlich höhere Kosten vor allem im Gesundheitsbereich, aber auch als Hilfe etwa für Vereine und die Kultur gegenüber. Und für das Konjunkturpaket der Bundesregierung sollen die Länder zusammen 15 Milliarden Euro aufbringen, von denen laut Boddenberg etwa 1,2 Milliarden auf Hessen entfielen. Profitieren würden die Kommunen vor allem mit einer einmaligen Erstattung der Gewerbesteuerausfälle in diesem Jahr.

Mit dem Sondervermögen, dessen Höhe nach Informationen der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ zwölf Milliarden Euro betragen soll, erhielte das Land Kreditermächtigungen sowohl zum Ausgleich der Steuerausfälle als auch für notwendige Ausgaben. Dafür nannte Boddenberg als Beispiel den Erhalt der Wirtschaftskraft in Hessen, die digitale Transformation, nachhaltiges Wachstum und Klimaschutz sowie den Gesundheitsschutz. Dabei sollen für die Bereiche Obergrenzen genannt werden. Ab einem bestimmten Volumen wäre aber für die Kredite künftig eine Zustimmung des Haushaltsausschusses erforderlich.

© Südhessen Morgen, Samstag, 06.06.2020