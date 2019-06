Nominierung als späte Genugtuung

Mainz.Jetzt steht es fest: Ein zweites politisches Duell zwischen der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Julia Klöckner wird es nicht geben. Für die Landtagswahl 2021 hat der CDU-Landesvorstand am Montag den Mainzer Fraktionschef Christian Baldauf nominiert. Klöckner bleibt Landeschefin, will sich aber ganz auf ihr Amt als Bundeslandwirtschaftsministerin in Berlin konzentrieren.

Für den 51-jährigen Baldauf dürfte die einmütige Nominierung eine späte Genugtuung sein. Er hatte die Fraktion im Landtag und auch den Landesverband schon einmal geführt, und zwar von 2006 bis 2011. Nach mehreren Affären und dem davon ausgelösten Rücktritt seines Vorgängers Christoph Böhr befand sich die CDU im Stammland Helmut Kohls damals in einem katastrophalen Zustand. In der Auseinandersetzung mit dem damaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck (SPD) machte der relativ unerfahrene Baldauf nicht immer eine glückliche Figur. So überließ er Klöckner schließlich nicht nur den Landesvorsitz, sondern 2011 auch die Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl gegen Beck. Baldaufs Verzicht wird ihm bis heute hoch angerechnet.

Parteitag entscheidet

Klöckner konnte Beck aber auch nicht bezwingen und löste Baldauf auch als Oppositionsführerin und Fraktionschefin ab. Auch gegen die populäre Dreyer unterlag Klöckner 2016, und so war ihr Wechsel ins Bundeskabinett vor einem Jahr keine Überraschung mehr.

Vorgänger Baldauf wurde im März 2018 einstimmig zu ihrem Nachfolger als Fraktionschef gewählt und gilt heute als deutlich gereift. Der Rechtsanwalt aus Frankenthal wird als Teamplayer geschätzt, seine Auseinandersetzung mit Dreyer und deren Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen bleibt unaufgeregt und sachlich.

Seine Nominierung gilt daher als folgerichtig, zumal an einem Erfolg Klöckners im dritten Anlauf gezweifelt wurde. Als Bundesministerin mit Rückfahrschein nach Berlin hätte sie kaum gegen Dreyer antreten können, die derzeit eine von drei kommissarischen SPD-Bundesvorsitzenden ist. Allerdings muss Baldaufs Nominierung noch von einem Parteitag bestätigt werden, der nach mehreren Regionalforen zu seiner Vorstellung an der Basis im Frühjahr stattfindet.

Der als ehrgeizig geltende Landrat Marlon Bröhr aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis ließ im Gespräch mit der „Mainzer Allgemeinen“ Zeitung offen, ob er als Gegenkandidat antritt. Ernsthafte Zweifel an einer Mehrheit für Baldauf gibt es aber nicht. Auch dem am Montag auf Vorschlag Klöckners als neuer Generalsekretär nominierten Landtagsabgeordneten Gerd Schreiner wird ein vertrauensvolles Verhältnis zu Baldauf nachgesagt.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.06.2019