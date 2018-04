Norbert Kartmann: Lieber heiter als laut

Anzeige

Wiesbaden.Mit 69 Jahren ist für Norbert Kartmann noch lange nicht Schluss. Der CDU-Politiker kandidiert bei der Landtagswahl Ende Oktober in seinem Heimatwahlkreis Wetterau III erneut für ein Parlamentsmandat. Das Amt des Landtagspräsidenten gibt der ehemalige Haupt- und Realschullehrer dann aber auf. „15 Jahre sind genug“, sagt Kartmann gestern, am Jahrestag seiner ersten Wahl in diese Funktion im Jahr 2003.

Und es passt zu dem als jovial geltenden und über alle Parteigrenzen anerkannten Parlamentschef, wenn er sich nach eigenen Angaben schon darauf freut, dass er dann im neuen Landtag „auch mal wieder eine richtige Rede halten darf“, nachdem er so etwas als Präsident anderthalb Jahrzehnte lang nur noch bei Gedenkveranstaltungen tat.

Dass er auch politischen Streit durchaus kann, bewies der langjährige Abgeordnete in der Zeit von 1998 bis 2003, nachdem er als Nachfolger des zum Ministerpräsidenten avancierten Roland Koch zum Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion gewählt worden war.