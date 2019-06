Nordhessen bei Schneepflugmeisterschaft am schnellsten

Baunatal.Bei Temperaturen von knapp unter 30 Grad sind am Dienstag Schneepflug-Fahrer des Landes Hessen und aus Kommunen um die Wette gefahren. Bei dem Wettbewerb in Baunatal hatten Teams aus Nordhessen die Nase vorn, berichtete eine Sprecherin von Hessen Mobil. Die ersten drei Plätze belegten Teams der Straßenmeisterei Frankenberg, der Autobahnmeisterei Baunatal und der Autobahnmeisterei Gudensberg. Sie werden am 6. und 7. September bei der Deutschen Meisterschaft im nordhessischen Gudensberg antreten. Die Teilnehmer mussten einen Parcours mit einem Winterdienstfahrzeug mit Schneepflug überwinden. Zu den Aufgaben gehörten beispielsweise die Fahrt über eine Rampe, das Verschieben eines Reifenstapels sowie das Passieren einer Engstelle ähnlich einer Rettungsgasse. lhe

