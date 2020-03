Notbetreuung auch in den Osterferien

Wiesbaden.Die Notbetreuung von Kindern berufstätiger Eltern an Hessens Schulen und Kindertagesstätten wird auch während der Osterferien aufrechterhalten. Das kündigten Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) und Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Freitag an. Für Kinder von Eltern, die im Gesundheitswesen arbeiten, werde zusätzlich eine Betreuung an Wochenenden und den Osterfeiertagen angeboten. Der erste Tag der zweiwöchigen Osterferien ist am 6. April.

Laut Klose sind in den hessischen Krankenhäusern aktuell 10 500 Betten frei. Das seien deutlich mehr als sonst im Durchschnitt, sagte der Minister. „Wir bereiten die Krankenhäuser auf den erwarteten Anstieg der Covid-19-Patienten vor.“

Warnung vor Lockerung

Mehr als 600 freie Betten hätten eine Beatmungsmöglichkeit, mehr als 400 die Möglichkeit einer intensivmedizinischen Überwachung. Sie könnten Patienten mit Covid-19 aufnehmen. Die freien Kapazitäten seien die Folge der vor zwei Wochen getroffenen Entscheidung, planbare Operationen zu verschieben. Zugleich warnte Klose davor, die Corona-Regeln zu früh zu lockern. Um Ostern herum werde die Zeit sein, zu der man mit Blick auf die Infektionszahlen über eine weitere Strategie nachdenken könne. „Wenn diese Vollbremsung, die wir gemeinsam hingelegt haben, einen Sinn haben soll, dann darf man auf keinen Fall zu früh wieder anfangen, locker zu werden in den Maßnahmen.“ lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 28.03.2020