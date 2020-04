Nothilfe für Wirte und Hoteliers

Stuttgart.Seit Tagen warnt der Branchenverband Dehoga vor einer Pleitewelle unter Wirten und Hotelbetreibern. Ohne zusätzliche Hilfen stünden allein in Baden-Württemberg 10 000 Betriebe vor dem Aus, bundesweit gar 70 000. In Baden-Württemberg hat erst CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann und dann Tourismusminister Guido Wolf (CDU) ein Soforthilfeprogramm vorgeschlagen. Je Betrieb sollen 3000 Euro fließen, je Vollzeitbeschäftigtem weitere 2000 Euro. Den Gesamtaufwand beziffert der CDU-Politiker mit 328 Millionen Euro. Doch das Konzept lässt zahlreiche Fragen offen und ist mit den Grünen nicht abgestimmt.

Dass die Gastrobranche sich durch die Corona-Pandemie in einer existenziellen Krise befindet, ist bei Grünen wie Schwarzen unstrittig. „Natürlich müssen wir uns da weitere Hilfen überlegen“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vor zwei Tagen. Für Grünen-Landtagsfraktionschef Andreas Schwarz geht es bei Restaurants, Hotels und Freizeiteinrichtungen „zum großen Teil nicht um Einkommenseinbußen, sondern um den Verlust der Existenz“. Sein CDU-Kollege Wolfgang Reinhart machte am Dienstag gleich Nägel mit Köpfen und ließ seine Fraktion den Beschluss fassen, dass es ein Sonderprogramm in Höhe von 300 Millionen Euro geben soll. Das Geld wollen die Christdemokraten aus dem Fünf-Milliarden-Hilfsprogramm des Landes abzweigen. „Viele kleine und mittlere Unternehmen stehen auf der Kippe“, begründete Reinhart die Eile.

Aus Sicht des Tourismusministers ist für die Gastronomie und Hotellerie ein zweites Sofortprogramm erforderlich. Die Branche habe durch die Absage von Reisen und Veranstaltungen schon starke Umsatzeinbußen hinnehmen müssen, bevor die staatlich verordneten Betriebsschließungen die Einnahmen in vielen Betrieben auf Null gebracht haben. Selbst bei einer schrittweisen Lockerung der Beschränkungen werde „im Gastgewerbe auf längere Sicht eine Rückkehr zum normalen Betrieb und hohen Auslastungen nicht möglich sein“.

Wolf will abweichend von den bisherigen Regeln die Hilfen, die nicht zurückgezahlt werden müssen, auch Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten überweisen. Es gehe um 160 000 Vollzeitjobs in 30 000 Betrieben. Wenn 80 Prozent das Angebot nutzen, seien 328 Millionen Euro notwendig.

Lob vom Verband

„Wir begrüßen das Konzept, weil es schnell umsetzbar ist“, lobte Dehoga-Sprecher Daniel Ohl. Besonders wichtig sei, dass die Größenbeschränkung entfallen soll. Das Wohlwollen ist kein Wunder. Nach Angaben von Insidern hat Wolf die Einzelheiten aus einem Forderungskatalog des Verbandes übernommen. Beim Koalitionspartner verkneift man sich jegliche Bewertung. „Uns liegt kein Konzept vor“, erklärte die Grünen-Fraktionssprecherin.

Unter dem Druck der Corona-Krise hat der Dehoga seine schon seit Jahren verfolgte Forderung nach einer Senkung des Mehrwertsteuersatzes von 19 auf sieben Prozent neu belebt. „Das würde es unseren Betrieben ermöglichen, bei geringeren Umsätzen bessere Erlöse zu erwirtschaften“, verwies Ohl auf die längerfristigen Belastungen. Eisenmann hat sich bereits hinter die Forderung gestellt. Für zwei Jahre sollte die Umsatzsteuer gesenkt werden.

Bei den Grünen geht man auf Distanz. „Eine einseitige Absenkung der Mehrwertsteuer für eine Branche ist für andere kaum vermittelbar“, sagte Fraktionschef Andreas Schwarz. Das würde dazu führen, dass andere Branchen das gleiche Privileg verlangen. Schwarz: „Es brechen Einnahmen in Milliardenhöhe weg, sodass maßgeschneiderte Rettungsschirme, Sofort- und Liquiditätshilfen nicht mehr finanzierbar sind.“

