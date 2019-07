Notruf zeitweise ausgefallen

Wiesbaden.In großen Teilen Hessens ist es am Dienstag zu einer Störung des Telefonnetzes gekommen – und dadurch auch der Notrufe. „Wir bedauern es sehr, dass unsere Kunden heute zeitweise nicht wie gewohnt Telefonie nutzen konnten“, erklärte der Netzbetreiber Telekom am frühen Abend. Die Störung sei inzwischen behoben worden. Als Grund nannte die Telekom Probleme an einem Knotenpunkt in Frankfurt. „Zeitweise waren davon auch die Notrufe 110 und 112 kurzfristig betroffen“, hieß es.

Die Feuerwehr Wiesbaden sprach von Störungen bei allen Vorwahlen, die mit der Ziffernfolge 06 beginnen. Dazu gehören unter anderem in Hessen Frankfurt, der Kreis Bergstraße und Wiesbaden. Auch die baden-württembergischen Städte Mannheim, Heidelberg und Weinheim sowie Ludwigshafen, Kaiserslautern und Mainz im Bundesland Rheinland-Pfalz waren betroffen – ebenso Teile des Bundeslandes Bayerns. Dort war die 112 teilweise nicht erreichbar. Die Integrierten Leitstellen von Feuerwehr und Rettungsdienst in Aschaffenburg hatten die Bevölkerung über Facebook gebeten, in Notfällen die Notrufnummer 110 der Polizei zu wählen.

Tipp: Mehrmals versuchen

„Wenn Ihr Notruf nicht zustande kommt, ruft unsere Leitstelle Sie zurück“, hieß es in einer Mitteilung: „Halten Sie in den folgenden Minuten ihr Telefon frei!“ Auch andere Rettungskräfte informierten per Twitter über die Störung.

Das hessische Innenministerium empfahl, es mehrmals zu versuchen. „Es kann sein, dass die Verbindung beim ersten Mal nicht zustande kommt. Beim zweiten oder dritten Anruf klappt es momentan.“ In Notfällen werde daher empfohlen, es öfter bei Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdiensten zu probieren. lhe

