„Null Engagement“

Ein Einzelfall?

In einem Antrag hatte die SPD-Opposition die Vorfälle in Tauberbischofsheim zum Anlass genommen, um nach der Einhaltung des Tierschutzgesetzes in allen Schlachthöfen Baden-Württembergs zu fragen. Der Fall hat nach Galls Ansicht „deutlich gemacht, dass offenbar nicht genug und nicht wirkungsvoll kontrolliert wird“. Deshalb wollte er wissen, wie viele Kontrollen die Veterinärämter jährlich in den Schlachthöfen vornehmen, um die fachgerechte Betäubung und Tötung der Tiere zu überwachen.

Den Vorstoß der Opposition ließ Hauk in seiner Stellungnahme mit dem Hinweis auf die Zuständigkeit der Landkreise und Regierungspräsidien abtropfen. „Eine Berichterstattung über die durchgeführten regelmäßigen Vor-Ort-Kontrollen im Bereich des Tierschutzes erfolgt nicht“, teilt der CDU-Mann mit. Deshalb lägen seinem Haus die Zahlen nicht vor.

„Das ist unterirdisch“, schimpft Gall. Diese Informationspolitik könne das Parlament dem CDU-Minister nicht durchgehen lassen. Nach seiner Ansicht hätte das Ministerium die Zahlen zu den Kontrollen einfach bei den vier Regierungspräsidien erfragen können. Dass Hauk das unterlassen habe, zeige, dass er kein Interesse an der Aufklärung solcher Verstöße habe.

Seinen Vorwurf untermauert Gall mit einem Hinweis auf frühere Auflagen. Bereits 2015 hatte das Regierungspräsidium im Schlachthof Tauberbischofsheim tierschutzrechtliche Mängel festgestellt. Das Landratsamt verlangte anschließend Abhilfe. Gegen die Verfügung legte der Betreiber Widerspruch ein. Bis heute ist über diesen Einspruch noch nicht entschieden, räumt Hauk ein. „Warum wurden die damaligen Auflagen nicht durchgesetzt?“, will Gall wissen. Diesmal will Hauk in Tauberbischofsheim ein Exempel statuieren.

Vergleichbare Probleme in anderen Schlachthöfen im Südwesten sind dem Ministerium nicht bekannt. Die Sprecherin betont: „Das Kontrollsystem läuft gut.“ Dennoch hat Hauk bereits veranlasst, die zuständigen Amtsleiter in Gesprächen „nochmal für das Thema Tierschutz in Schlachthöfen zu sensibilisieren“. Zusätzlich verlangt er eine intensivere Überwachung in Form von Schwerpunktkontrollen.

