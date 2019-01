Der Zusammenhang zwischen islamistischer Radikalisierung und Kriminalität ist augenfällig. Das Muster ähnelt sich: Junge Männer muslimischer Herkunft, oft mit schwieriger familiärer Integrations- und Bildungsgeschichte, kommen nach einer kleinkriminellen Karriere erstmals in Haft. Dort geraten sie in Kontakt mit islamistischen Extremisten, die ihnen in der psychischen Ausnahmesituation der Haft eine enge Gemeinschaft und einen vermeintlichen emotionalen Halt bieten. Manch einer der einstigen Kleinkriminellen verlässt die Haft als potenzieller islamistischer Attentäter. Beispiele sind die Weihnachtsmarkt-Attentäter von Straßburg und Berlin. Sie saßen in baden-württembergischen Haftanstalten. Diese Fälle zeigen: Die Radikalisierung findet teilweise unter den Augen des Staates statt – im Justizvollzug, einer Maßnahme, die eigentlich der Wiedereingliederung der Menschen in die Gesellschaft dienen soll.

Gefängnisse dürfen nicht mehr länger Keimzellen für die Heranzüchtung von Extremisten sein. Kein einziger Euro, der in die Prävention, den Justizvollzug und in die Qualifizierung der Beamten gesteckt wird, ist zu viel investiert. Das Geld ist wichtig, um Frühwarnzeichen zu erkennen und gegensteuern zu können. Das Land Baden-Württemberg hat zumindest wichtige Schritte unternommen. Sie können aber nur der Anfang sein.

