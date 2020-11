Nur noch 23 Prozent der Intensivbetten frei

Stuttgart.„Die Zahlen steigen an“, sagt Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha (Grüne) mit Blick auf die zuletzt in den Südwest-Krankenhäusern behandelten Covid-19-Patienten. Nach Angaben der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) werden aktuell (Stand 17. November) 404 Personen, bei denen zuvor eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden ist, in den Südwest-Kliniken behandelt. 54 Prozent, also exakt 221 Patienten, hängen am Beatmungsgerät.

Zur Einordnung: Vor zwei Wochen waren noch rund 260 Betten mit Covid-19-Patienten belegt – und etwa 130 von ihnen wurden invasiv beatmet. Doch wie viel Kapazität ist nach oben, nimmt die Zahl der schwer am Coronavirus Erkrankten weiter zu? Laut BWKG gibt es derzeit im Südwesten 3011 Intensivbetten. Von diesen sind noch 689 frei, also rund 23 Prozent. Das ist der aktuelle Puffer, würde die Zahl der Corona-Fälle in den Kliniken in den nächsten Wochen ansteigen.

Bis zu drei Wochen Verzögerung

„Bisher können wir jeden Patienten so versorgen, wie es nötig ist“, sagt der BWKG-Vorstandsvorsitzende Detlef Piepenburg dieser Redaktion. Da sich die Zahl der Neuinfizierten zuletzt deutlich erhöht habe, sei absehbar, „dass sich auch die Zahl der stationären Covid-19-Patienten in den nächsten Wochen weiter erhöhen wird“, so Piepenburg.

Er verweist auf den Verzögerungsfaktor: Schwer Erkrankte würden erst zwei bis drei Wochen nach ihrer Infektion in die Kliniken kommen.

Während Betten und Beatmungsgeräte derzeit noch ausreichend vorhanden sind, stößt das Personal an seine Grenzen. Seien es Neueinstellungen, Mitarbeiter in Elternzeit, die vorzeitig zurückgeholt werden, Teilzeit-Kräfte, die ihre Wochenarbeitszeit erhöhen, reaktivierte Ruheständler oder auch Leasingpersonal und Medizinstudenten, die zusätzlich eingesetzt werden – laut Piepenburg ergreifen die Kliniken eine Reihe von Maßnahmen, um den Personalbestand zu erhöhen.

Ein Mittel, um Intensivbetten für Corona-Patienten freizuhalten, ist die Verschiebung planbarer Eingriffe. In den Südwest-Kliniken würden seit Wochen planbare Operationen reduziert, so Piepenburg. „Wir gehen davon aus, dass in Baden-Württemberg derzeit pro Woche über 1000 nicht sofort notwendige Operationen verschoben werden“, sagt er. Es müsse in jedem Einzelfall entschieden werden, ob es vertretbar sei, eine Operation zunächst nicht durchzuführen. In Notfällen müssten Eingriffe von anderen Kliniken übernommen werden. Piepenburg: „Wenn eine Behandlung dringlich ist, wird sie auch durchgeführt.“

