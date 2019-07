Obstbauern fürchten um Existenz

Stuttgart.Mit der Übergabe eines Gesetzentwurfs zum Artenschutz und rund 18 000 geprüften Unterschriften wollen die Initiatoren des baden-württembergischen Volksbegehrens ,,Artenschutz – Rettet die Bienen“ ihr Projekt am Freitag im Innenministerium in Stuttgart amtlich auf den Weg bringen. Die Gesetzesvorlage beinhaltet unter anderem den Ausbau von Öko-Landwirtschaft, eine Verpflichtung der Regierung zur Halbierung des Pestizideinsatzes und strikten Artenschutz in Schutzgebieten. Sieht das Innenministerium die formalen Kriterien als erfüllt an, kann die eigentliche Sammlung von landesweit erforderlichen rund 770 000 Unterschriften für das Volksbegehren beginnen. Dann muss sich der Landtag mit dem Gesetzentwurf befassen.

Für Initiatoren „großer Erfolg“

Die Initiatoren, die beiden Stuttgarter Berufsimker David Gerstmeier und Tobias Miltenberger, bewerten das Volksbegehren bereits jetzt als ,,großartigen Erfolg“. Unterstützt wird es von einer Reihe von Verbänden und Naturschutzorganisationen. Zuletzt war aber zunehmend auch Kritik an dem Gesetzentwurf laut geworden. Martin Hahn, Landtagsabgeordneter und grüner Agrarexperte: ,,Grundsätzlich sind wir uns einig. Wir arbeiten daran, dass künftig weniger Pflanzenschutzmittel auf unseren Äckern und Feldern landen“, so Hahn, dazu befinde man sich mit allen Beteiligten in intensiven Gesprächen.

Speziell die Obst- und Weinbauern am Bodensee fürchten bei einer Umsetzung des Gesetzentwurfs um die Existenz vieler Betriebe. ,,Biodiversität ist schon immer unser Thema und unsere Erwerbsgrundlage, wir sind die Fachleute dafür“, sagt etwa Hubert Lehle, Vorsitzendes des Obstbaurings Überlingen im Landesverband Erwerbsobstbau. ,,Aber wir werden in dieser politischen Diskussion so dargestellt, als ob wir alles an Pestiziden raushauen, was geht. Das tun wir natürlich nicht, aber die Zusammenhänge sind komplex.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.07.2019