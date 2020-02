Ökolandbau auf dem Vormarsch

Wiesbaden.Priska Hinz (Grüne) ist als Ministerin im hessischen Kabinett für Umwelt, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zuständig. Wegen ihres Umgangs mit dem Wilke-Wurst-Skandal steht sie bei letzterem weiter im Kreuzfeuer. Doch beim Ökolandbau macht der 60-Jährigen so schnell niemand etwas vor.

In den ersten fünf Jahren ihrer Amtszeit hat es Hinz geschafft, die ökologisch bewirtschafteten Agrarflächen in Hessen um rund 40 Prozent von 80 000 auf knapp 115 000 Hektar zu vergrößern.

Mit einem Anteil von 15 Prozent liegt Hessen damit an der Spitze der Bundesländer. Doch das reicht der Ministerin noch nicht: Mit ihrem am Freitag vorgelegten zweiten Ökoaktionsplan will sie binnen fünf Jahren einen neuen Rekordwert von 25 Prozent erreichen. Insgesamt 18 Millionen Euro an Landesmitteln sind für den bis 2025 geltenden Plan zusätzlich zu weiteren landwirtschaftlichen Förderprogrammen vorgesehen. Das Geld soll nicht nur in den Ökolandbau, sondern grundsätzlich in nachhaltige Landwirtschaft fließen. Das Programm ist also, wie Hinz betont, auch für konventionell arbeitende Bauern von Interesse.

Tierwohl im Fokus

Neben Klima- und Umweltschutz nennt sie etwa die Verbesserung des Tierwohls als wesentliches Ziel. Dazu gehört ein Ausbau von Ställen zur Abwendung der Anbindehaltung etwa von Rindern ebenso wie Unterstützung für mobile Schlachtanlagen, die den Tieren wenigstens unnötig lange Transporte zu den Schlachthöfen ersparen sollen. Die Erste davon ist bereits im Einsatz.

Der ökologische Landbau produziert nach Angaben der Ministerin im Schnitt eine Tonne weniger CO2-Äquivalente als der konventionelle. Das hängt damit zusammen, dass humusreiche Böden CO2 speichern und weniger Lachgas anfällt, das laut Hinz sogar 300 Mal klimaschädlicher ist als Kohlenstoffdioxid. Zudem sei ein gut durchlüfteter Humusboden auch ein guter Wasserspeicher, schütze damit vor Hochwasser und bleibe auch in Dürrezeiten länger fruchtbar, wirbt die Grünen-Politikerin für den Umstieg.

Den Landwirten wird umfassende Beratung angeboten, leisteten sie damit doch einen wichtigen Beitrag zum Schutz von Klima und Umwelt sowie der Artenvielfalt. Besonders wichtig nennt Hinz indes die Erhaltung und Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten. Sprich: Den Bauern soll geholfen werden, ihre biologisch erzeugten Agrarprodukte ortsnah verkaufen zu können.

Dass das funktionieren kann, bestätigt auf der Pressekonferenz im Wiesbadener Landtag die Geschäftsführerin der Upländer Bauernmolkerei aus Willingen-Usseln in Nordhessen, Karin Artzt-Steinbrink. So hat die von 115 Bauern beschickte einzige Biomolkerei in Hessen nicht nur ihre Jahresproduktion binnen 15 Jahren von einer Million auf 40 Millionen Liter gesteigert. Sie will mit finanzieller Unterstützung des Landes ihre Anlage noch in diesem Jahr vergrößern, so dass sie mit Hilfe weiterer 50 bis 60 Landwirte 60 Millionen Liter im Jahr erzeugen kann.

Bereits mit ihrem ersten Fünf-Jahres-Plan hatte Hinz acht Ökomodellregionen in Hessen geschaffen. Diese sollen ausgeweitet werden, erste Bewerbungen gibt es schon. Bis 2025 hat sich Hinz ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Dann soll es so viele Ökomodellregionen geben, dass alle hessischen Landkreise einbezogen sind. „Wir wollen Hessen zur ersten Ökomodellregion des Bundes machen“, so die Ministerin.

Der Bauernverband warnt dagegen vor überzogenen Zielen bei der Ausweitung der Ökolandwirtschaft. Der Staat dürfe nicht zu massiv in die Märkte eingreifen, sagte Generalsekretär Peter Voss-Fels der Deutschen Presse-Agentur. Wenn etwa Produkte von Biobauern zu stark unterstützt und die Produktion hochgefahren werde, bestehe die Gefahr, dass die jeweiligen Erzeugerpreise bei einem zu großen Angebot und fehlender Nachfrage sinken würden.

Zum Ökoaktionsplan sagte Voss-Fels: „Die Bauern haben gerade wesentlich drängendere Probleme.“

