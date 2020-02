Offenheit gefragt

Bei Wasserstoffantrieben scheiden sich die Geister: Was die einen für die umweltfreundliche Technologie der Zukunft halten, ist für andere eine viel zu teure und ineffiziente Alternative. Trotzdem ist es wichtig, beim Thema Wasserstoff das Verbesserungspotenzial in den Fokus zu rücken – anstatt mit zu viel Bedenkenträgerei die Chancen zunichtezumachen.

Vor allem die Tatsache, dass die USA und China – also die weltweit wichtigsten Märkte – die Förderung bei den Elektroautos zurückfahren, sollte in der deutschen Politik die Alarmglocken läuten lassen. Wie der Wettbewerb bei den Antriebstechniken am Ende ausgeht, ist zwar unklar. Trotzdem ist hier eine Technologieoffenheit zentral. Das gilt auch mit Blick auf die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien.

Doch was kann Baden-Württemberg tun? Zum einen muss das Land mehr in die Forschung investieren. Hier gilt es, Hochschulen und Forschungseinrichtungen genügend finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, damit vor allem Nachwuchskräfte auf diesem Feld technologisch an der Spitze sind. Die Probleme sind bekannt: Wasserstoff gilt als zu teuer in der Erzeugung, der Antrieb braucht zu viel Platz im Fahrzeug und es gibt kein Tankstellennetz. Zum anderen kann das Land regionale Wasserstoffprojekte fördern. Genau dies geschieht in der Region Rhein-Neckar, wo mit Mitteln aus Stuttgart auch die Anschaffung von Bussen mit 20 Millionen Euro unterstützt wird. Der Test im Alltag ist Teil einer guten Strategie. Hier wird in Deutschland oft zu lange gezögert.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020