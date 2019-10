Offensive gegen den „Schwund“

Stuttgart.Baden-Württemberg will die Abbrecherquote im Studium auf 15 Prozent senken. „Zehn bis 20 Prozent Schwund sind tragbar –knapp unter zehn Prozent ist gut. Insgesamt sollten wir die 15-Prozent-Marke anpeilen“, sagte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) dem „Handelsblatt“. Das gelte auf jeden Fall für Studiengänge wie die Ingenieur- und Naturwissenschaften, wo der Fachkräftemangel besonders groß sei.

Zwischenbilanz in zwei Jahren

Das mit zehn Millionen Euro dotierte Projekt zielt vor allem auf sogenannte Mint-Fächer, also im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, sowie das Lehramt. Aber auch Psychologie, Pharmazie und Medizin stehen im Fokus. Mit diversen Auswahlgesprächen, Tests und Beratung sollen Universitäten und Fachhochschulen den Schwund an Studierenden bekämpfen – sie also entweder wegen mangelnder Eignung oder Motivation gar nicht erst aufnehmen oder sie so begleiten, dass sie einen Abschluss schaffen.

Zuletzt betrug der sogenannte Schwund – also die echten Abbrecher plus Abwanderer in andere Fächer oder an andere Hochschulen – in Baden-Württemberg im Bachelor-Studium demnach 19 Prozent. Besonders hoch war er mit 28 Prozent an den Universitäten. An den Fachhochschulen waren es nur 13 Prozent. In zwei Jahren will Bauer Zwischenbilanz ziehen und die Ergebnisse allen Hochschulen zur Verfügung stellen. lsw

