Ohrfeige für Bund und Land

Stuttgart.Es ist eine seltene Doppelschlappe, die Bund und Land vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) im Streit um Dieselfahrverbot in Reutlingen ereilt hat. Das oberste Verwaltungsgericht des Landes verurteilte die grün-schwarze Regierung, auch in Reutlingen Fahrverbote zu erlassen. Außerdem schreiben die Mannheimer Richter der Bundesregierung ins Stammbuch, ihr Versuch einer Aufweichung der Schadstoffgrenzwerte sei ein Verstoß gegen EU-Recht. „Das neue Immissionsschutzrecht des Bundes muss aus unserer Sicht höchstrichterlich geprüft werden“, kündigte für das Stuttgarter Verkehrsministerium Amtschef Uwe Lahl eine Revision an.

Für die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ist das Urteil in ihrem Kampf für Fahrverbote ein weiterer juristischer Sieg. „Die Urteilsbegründung ist eine Ohrfeige für die Bundesregierung“, freut sich Geschäftsführer Jürgen Resch. Kurz vor der Landtagswahl in Hessen hatte die Bundesregierung letzten Herbst ein Gesetz auf den Weg gebracht, dass in der Regel Fahrverbote erst bei einer Überschreitung des Jahresgrenzwertes von 50 Mikrogramm Stickstoffdioxid (NO2) je Kubikmeter Luft in Betracht kämen. Dagegen kommt der VGH in der gestern veröffentlichten Urteilsbegründung zu der Auffassung, „das verbindliche Ziel, den Grenzwert 40 Mikrogramm schnellstmöglich zu erreichen“, dürfe auch mit Blick auf die Neuregelung nicht relativiert werden. Denn eine solche Auslegung verstoße gegen zwingende Vorgaben der EU.

Bestätigung für Hermann

Für Baden-Württembergs Grünen-Verkehrsminister Winfried Hermann ist das eine Bestätigung seiner Position. Er hat mehrfach die Aufweichung der EU-Vorgabe kritisiert. Die Fachleute seines Hauses verweisen auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts im Streit um das Stuttgarter Fahrverbot. Die höchsten deutschen Verwaltungsrichter hatten damals Fahrverbote verlangt und deren Verhältnismäßigkeit nur zeitlich gestuft. Neuere Autos mit Euro 5 sollten frühestens ab 1. September 2020 ausgesperrt werden, bei Diesel mit Euro 4 seien die Verbote aus juristischer Sicht bereits zwei Jahre früher möglich.

Grüne und CDU hatten offenbar die juristische Schlappe einkalkuliert. In der Regierung war schon vor Tagen die neuerliche Anrufung des Bundesverwaltungsgerichts abgesprochen worden. „Die Klärung ist richtig“, sagt eine Sprecherin von Innenminister Thomas Strobl (CDU). Die Revision hat nach Auskunft des Verkehrsministeriums für Reutlingen aufschiebende Wirkung. Damit kommt Grün-Schwarz über die Kommunal- und Europawahl im Mai hinweg, ohne sich auf Fahrverbote festlegen zu müssen. Dabei ist für die VGH-Richter klar, dass der Reutlinger Luftreinhalteplan zu Unrecht auf Fahrverbote verzichtet.

Der Ausgang dieses Rechtsstreits könnte auch Auswirkungen auf die Fahrverbote in Stuttgart haben. Seit 1. April ist das komplette Stadtgebiet für Diesel mit Euro 4 gesperrt. Zuletzt hatte Grün-Schwarz die Auffassung vertreten, dass mit den eingeleiteten Maßnahmen flächendeckende Verbote nicht mehr notwendig seien. Dabei war auch die vom Bund aufgelegte 50-Mikrogramm-Grenze einkalkuliert. Nun heißt es in Kreisen der Landesregierung: „Wenn das Bundesverwaltungsgericht den VGH bestätigt, würde es schwierig, in Stuttgart um die Ausdehnung der Verbote herumzukommen.“

Für DUH-Anwalt Remo Klinger ist die Sache schon jetzt klar. „Das Urteil hat Grundsatzcharakter“, glaubt er. Eine Bundesregierung, die den Eindruck einer geänderten Rechtslage erwecke, „führt die Menschen bewusst in die Irre“.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.04.2019