Onlineportal gegen Hass und Hetze gestartet

Wiesbaden/Offenbach.Mit einer Jubiläumsfeier hat die Veranstaltung zum einjährigen Bestehen der Zweitauflage von Hessens schwarz-grüner Koalition wenig gemein: Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und sein Stellvertreter Tarek Al-Wazir (Grüne) nehmen am Donnerstag in Wiesbaden die neue Meldestelle des Landes für Hassposts im Internet und den sozialen Medien in Betrieb. Sie soll eine schnelle Strafverfolgung der Verfasser ermöglichen. Gleich anschließend starten die Chefkoalitionäre von dort zu einer Busreise mit weiteren Stationen bei Projekten in Hessen, die sie als beispielhaft für die Arbeit der Landesregierung ansehen. Das erschien der Jahrestags-Strategie geschickter als ein Sektempfang oder eine bloße Pressekonferenz mit Lob und Preis für die eigene Arbeit.

Letzteres darf dann aber doch nicht ganz fehlen. Im Bus selbst nennt Bouffier „seriöses Regieren, gegenseitiges Vertrauen und Zusammenarbeit auf Augenhöhe“ als Erfolgsrezept für die Koalition, die zusammen mit den ersten fünf Jahren vor der Landtagswahl 2018 inzwischen schon seit sechs Jahren in Hessen an der Macht ist. Das Verhältnis zwischen dem CDU-Mann und dem Grünen Al-Wazir erweist sich auch bei unerwarteten Herausforderungen als belastbar: Als Bouffier in der Offenbacher Leibniz-Schule ein paar Schüler auf dem Schulhof fragt, ob sie Fans der Kickers Offenbach sind, geht eine Reihe von Händen nach oben, was den neben ihm stehenden OFC-Fan Al-Wazir in seinem Wahlkreis natürlich freut. Doch den erschreckt Bouffier gleich danach mit der Frage, wer Anhänger der Frankfurter Eintracht ist, und da melden sich noch mehr Schülerinen und Schüler. Der so düpierte „Tarek“, wie er von „Volker“ nur genannt wird, bleibt gelassen.

Geld für Digitalisierung überreicht

Schließlich sind ja gleich zwei Stationen der Busreise zum Jahrestag der Koalitionserneuerung im Januar 2019 in Al-Wazirs Heimatstadt, wo der Grünen-Politiker bei der Landtagswahl überraschend erstmals auch den Wahlkreis direkt gewann. In der Leibnizschule übergeben er und Bouffier die landesweit erste Zusage für Gelder aus dem Digitalpakt Schule, bei dem die Fördermittel des Bundes durch eigene des Landes Hessen in den kommenden Jahren auf insgesamt rund eine halbe Milliarde Euro aufgestockt werden. 496 500 Euro davon fließen in das Offenbacher Gymnasium mit seinen rund 1350 Schülern, wo bisher nur einer von vier Gebäudeflügeln ans Internet angeschlossen war. An ihren Tablets kreieren die Schüler des Oberstufen-Musikkurses direkt Melodien und bewerten anhand dessen den Gerichtsstreit zwischen Moses Pelham und Kraftwerk über Urheberrechte. Al-Wazir zu Ehren fährt der Jahrestagsbus auch noch zum Neubaugebiet Goethequertier in Offenbach, wo auf einem ehemaligen Gewerbegelände gerade 327 Mietwohnungen entstehen. Sie werden zum „Großen Frankfurter Bogen“ gezählt, von dem sich der nun auch für Wohnen zuständige Grünen-Minister den Bau von insgesamt 200 000 Wohnungen erhofft, die alle maximal 30 Bahnminuten vom Frankfurter Hauptbahnhof entfernt sein sollen. Allerdings rühren die Pläne für das Offenbacher Projekt noch aus der Zeit vor der Präsentation dieser Idee.

Auf der Fahrt zum Bauernhof Gnadenthal in Hünfelden im Landkreis Limburg-Weilburg mit naturnahem Klimaschutzunterricht für jüngere Kinder erklärt Bouffier noch die – wie er sagt – Philosophie seiner Koalition: Man wolle den Menschen nicht Autofahren oder Fliegen verbieten, sondern stecke lieber Geld in die Erforschung CO2-freier Kraftstoffe, etwa synthetischer Alternativen zum Kerosin. Al-Wazir knüpft an den Auftakt der Fahrt mit der Eröffnung des Anti-Hass-Portals an und nennt Kampf gegen „Verrohung“ besonders wichtig.

Als einer der mitreisenden Journalisten fragt, ob die Koalition auch noch die ausstehenden vier Jahre der Wahlperiode weiterregieren werde, sagt Bouffier: „Warum wollen Sie denn dem Wähler und dem lieben Gott so enge zeitliche Grenzen setzen?“ Dass er nun doch bei der nächsten Landtagswahl noch einmal antreten werde, hat er damit aber nicht sagen wollen.

