Opfer schildert sein Martyrium

Hanau.Das Opfer einer qualvollen Gesichtsverstümmelung hat in einem Revisionsprozess erstmals von seinem Martyrium berichtet. Als Zeuge sagte der 20-Jährige gestern vor dem Landgericht Hanau aus, wie der mutmaßliche Täter auf ihn eingestochen und dann in seine Ohren gebissen habe. Er habe Kaugeräusche des auf ihm sitzenden Angreifers wahrgenommen und könne sich an Todesdrohungen erinnern: „Ich werde dich umbringen.“ Zudem habe der Täter ihm mit einem Messer auch in die Augen gestochen. Zu der Tat soll es 2016 in Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) zwischen den beiden Flüchtlingen gekommen sein. Das Urteil gegen den Angeklagten von 2017 – neuneinhalb Jahre Haft – hatte der Bundesgerichtshof später wegen mehrerer Rechtsfehler aufhoben. lhe

© Südhessen Morgen, Dienstag, 23.10.2018