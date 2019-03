Opfer von Sexualdelikten gehen öfter zur Polizei

Stuttgart.Die Zahl der bei der Polizei angezeigten Fälle von sexuellen Übergriffen, Belästigungen, Nötigungen und Vergewaltigungen war im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg mit 7607 Straftaten so hoch wie nie zuvor im Südwesten. Das geht aus dem Sicherheitsbericht hervor, den Innenminister Thomas Strobl (CDU) und Landespolizeipräsident Gerhard Klotter gestern in Stuttgart vorlegten. Der massive Anstieg könnte vor allem eine Ursache haben: Opfer trauen sich viel öfter, Taten und Täter anzuzeigen.

2673 Sexualdelikte erfolgten 2018 im öffentlichen Raum, was eine Zunahme der angezeigten Fälle von rund 21 Prozent bedeutet. Fast ausnahmslos sind die Opfer Frauen. Aber auch noch nie mussten so viele Täter die Konsequenzen tragen: Über 80 Prozent der Fälle wurden 2018 von der Polizei aufgeklärt, die Täter bestraft.

Verstärkte öffentliche Debatte

Strobl erklärt den statistischen Ausschlag vor allem mit dem geänderten Straftatbestand. Weil dieser auf sexuell motivierten Körperkontakt ausgedehnt wurde, tauchen 2018 erstmals Fälle in der Statistik auf, die hier zuvor gar nicht erfasst wurden. Dazu kamen die öffentlichen Debatten wie „me too“ und „Nein heißt Nein“, die mehr Opfer ermutigt hätten, ihre Scham zu überwinden und an die Öffentlichkeit und zur Polizei zu gehen.

Damit steigt auch die Chance, dass Übergriffe gar nicht erst stattfinden: „Denn die wachsende Gefahr für den Täter, erwischt zu werden, hält aus polizeilicher Erfahrung weit mehr von der Tat ab als ein härteres Strafmaß“, so Strobl. Jede dritte Straftat erfolgte 2018 im öffentlichen Raum, weshalb die Polizei die Bekämpfung von Sexualdelikten zu einem von vier Handlungsschwerpunkten im laufenden Jahre erklärt hat. Unter anderem soll das Präventionsprogramm „Sicher unterwegs – Gewalt gegen junge Frauen in der Öffentlichkeit“ dazu beitragen. Strobl: „Frauen sollen den öffentlichen Raum nicht meiden müssen, sondern sich selbstbewusst und unbehelligt überall dort bewegen können, wo sie es wollen.“

Die Gesamtzahl der Straftaten in Baden-Württemberg ist weiter rückläufig (wir berichteten). 2018 gab es 572 173 Straftaten – 1,3 Prozent weniger als noch 2017. Strobl spricht von einem „historisch guten Ergebnis“. Baden-Württemberg sei ein sehr sicheres Land.

