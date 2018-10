Karlsruhe.Hilfen für traumatisierte Opfer von Gewalt und Sexualstraftaten müssen aus Sicht der Behandlungsinitiative Opferschutz (Bios) auf eine verlässliche finanzielle Grundlage gestellt werden. Während man bei der Therapie von Straftätern und solchen, die es werden könnten, schon sehr weit sei, sei die Finanzierung der Trauma-Ambulanzen noch immer schwierig, sagte gestern Klaus Michael Böhm, Richter am Oberlandesgericht und Bios-Vorsitzender, anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Initiative.

Der von Richtern und Staatsanwälten gegründete Karlsruher Opferschutzverein ist nach eigenen Angaben mit rund 500 laufenden Behandlungen die größte Nachsorgeeinrichtung für verurteilte Gewalt- und Sexualstraftäter in Deutschland. Seit der Gründung wurden rund 3000 verurteilte Straftäter therapeutisch betreut. „Wir verhindern damit Opfer“, erläuterte Böhm. Wenn Täter therapiert werden, könne die Rückfallrate „zur Hälfte und mehr“ gesenkt werden. „Es gibt Untersuchungen, die sagen: 80 Prozent.“

Böhm räumte ein, nicht jeder Täter sei therapierbar: „Wunder gibt es auch in dem Bereich nicht.“ Aber Bios habe nur wenige schwere Rückfälle erlebt. Zugleich betonte Böhm: „Jede Straftat, die wir verhindern können, ist Opferschutz.“

Das sieht auch Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU) so. Das Land sei beim Opferschutz gut aufgestellt. Doch nichts sei so gut, dass es nicht besser werden könnte, sagte er beim Festakt in Karlsruhe. „Der Opferschutz darf nicht zu kurz kommen.“

Die justiznahe Einrichtung Bios betreibt in Baden-Württemberg mit der Forensischen Ambulanz Baden und in Rheinland-Pfalz mit der Psychotherapeutischen Ambulanz Koblenz Nachsorge für verurteilte Gewalt- und Sexualstraftäter. Daneben ist der Verein Träger der Opfer- und Traumaambulanz Karlsruhe/Baden und der Psychosozialen Zentren Nordbaden. Mit dem Präventionsprojekt „Keine Gewalt- und Sexualstraftat begehen“ bietet er – bundesweit einmalig – Hilfe für potenziell „tatgeneigte Personen“. lsw

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018