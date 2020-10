Opposition geht mit Eisenmann hart ins Gericht

Stuttgart.Der politische Gegner und der Landeselternverband sehen sich in ihrer Kritik bestätigt, der grüne Koalitionspartner verweist darauf, schon vor Monaten auf Problemlösungen gedrängt zu haben, auf CDU-Seite herrscht dröhnendes Schweigen: Die Ergebnisse des BaWü-Checks zur Zufriedenheit mit der Schulpolitik und dem Krisenmanagement von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) haben am Donnerstag in der Landeshauptstadt ein starkes Echo gefunden.

Im Gegensatz zur insgesamt positiven Bewertung des Krisenmanagements der Landesregierung war die Situation an den Schulen und das Corona-Management vor allem von Eltern als unzufriedenstellend bewertet worden. Auch Eisenmann selbst kam schlecht weg. Auffallend war vor allem das Schweigen auf CDU-Seite. Von Susanne Eisenmann selbst sowie ihrem persönlichen Sprecher gab es am Donnerstag keinen Kommentar, was nicht nur daran liegt, dass beide gerade ein paar Tage frei haben.

Freilich wird in der CDU schon längst bemerkt, dass die Partei in Land und Bund insgesamt besser wegkommt, als es die Werte für Susanne Eisenmann nahelegen. Einzig Ralf Scholl, Landesvorsitzender des Philologenverbands, nahm die Kultusministerin in Schutz. „Ich finde es ein wenig ungerecht, dass man die Kritik an fehlenden Lehrern so auf Frau Eisenmann fokussiert. Das Kultusministerium hat schließlich kaum eigene Mittel, um die Missstände zu beheben“, sagte er. „Wenn es um mehr Lehrer geht, sind Finanzministerium und Landesregierung zuständig. Die sollten mehr Geld rüberschieben, damit wirklich nachgebessert werden kann“.

Doppelbelastung wegen Digitalem

Auch bei der Digitalausstattung der Schulen seien eigentlich die Kommunen zuständig. „Manche Kommunen geben ihren Schulen einen super Support, andere interessiert es gar nicht. Dann müssen Lehrkräfte mit zwei Wochenstunden Server und Netzwerk am Laufen halten, das geht schon zu normalen Zeiten kaum, und schon gar nicht in Coronazeiten.“ Dennoch wünscht sich Scholl, dass die Kultusministerin energischer auftreten sollte, um mehr für die Schulen zu erreichen. Das sieht auch Michael Mittelstaedt so, Vorsitzender des Landeselternbeirats (LEB). „Wann, wenn nicht jetzt in der Krise, wo auch der Letzte merkt, dass wir zu wenig Lehrer haben, sollte man etwas unternehmen?“ fragt er.

Fehler in der Kommunikation

Der politische Gegner im Parlament sieht sich dagegen in den Umfrageergebnissen in seiner Kritik an Krisenmanagement und Schulpolitik bestätigt. Von einem „verheerenden Zeugnis“ sprach SPD-Generalsekretär Sascha Binder, der Eisenmann sowohl die Fähigkeit zur Ressortleitung als auch zur Ministerpräsidentin absprach. „Die Bildungspolitik von Frau Eisenmann war schon vor Corona eine Katastrophe. Doch in der Krise zeigt sich besonders, wer einem Amt gewachsen ist – oder eben nicht.“

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke nannte die Ergebnisse „wenig überraschend“. Eisenmann habe sich „erhebliche Organisations- und Kommunikationsfehler geleistet“. Der bildungspolitische Sprecher der Liberalen, Timm Kern, bedauerte, dass Eisenmann es den Schulen nicht wie Bayern ermögliche, Assistenzlehrkräfte anzustellen. „Aus Sicht der FDP/DVP Fraktion eine echte verpasste Chance“, so Kern.

Die AfD kritisiert bildungspolitische Versäumnisse in der Vergangenheit sowie im Krisenmanagement und die fehlende einheitliche Qualifikation der Lehrkräfte. Die Grünen fordern eine andere Kommunikationsstrategie. Die Kultusministerin müsse sich von ihrer Top-down-Strategie verabschieden. „Es reicht nicht aus, Schulen per Schreiben über Veränderungen zu informieren“, sagte die bildungspolitische Sprecherin Sandra Boser. Schulen, Lehrkräfte, Elternvertretungen und die Schulträger müssten wesentlich stärker in den Entscheidungsprozess eingebunden werden.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.10.2020