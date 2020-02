Opposition kritisiert Kretschmann

Hans-Ulrich Rülke kritisiert Ruhestands-regelung von Volker Ratzmann. © dpa

Stuttgart.Mit scharfer Kritik haben SPD und FDP auf die Ruhestandsregelung für Staatssekretär Volker Ratzmann reagiert. „Ich sehe das als Selbstbedienungsladen der Grünen“, sagte FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke zu der Versetzung des Vertrauten von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in den einstweiligen Ruhestand. Nach Rülkes Ansicht wurde der falsche Weg zum Abschied gewählt: „Wenn der Herr Ratzmann aus dem Landesdienst weg und sich bei der Deutschen Post eine goldene Nase verdienen will, soll er gefälligst kündigen und sich nicht in den einstweiligen Ruhestand versetzen lassen, um vom Steuerzahler noch Übergangsgelder zu kassieren.“

Wie Rülke fragt auch der SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch nach Kretschmanns Verantwortung. Der Ministerpräsident sei dem Landtag eine Erklärung schuldig, erklärte er nach einem Bericht dieser Redaktion über Ratzmanns Pensionierung. Weirauch: „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich lediglich um eine Schutzbehauptung des Staatsministeriums handelt, um die Versetzung Ratzmanns in den einstweiligen Ruhestand nachträglich zu begründen und so einer Strafbarkeit zu entgehen.“ Wenn sich der grüne Staatssekretär seinen selbst gewählten Abgang aus dem Staatsdienst mit Übergangsgelder versüßen ließ, sei das skandalös. Ratzmann will im Mai als Lobbyist bei der Post anfangen und ließ sich Ende Januar in den einstweiligen Ruhestand versetzen. pre

