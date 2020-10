Opposition will mehr Mitsprache

Stuttgart.Nach den Beschlüssen von Bund und Ländern gab es am Freitag im Stuttgarter Landtag einen Schlagabtausch zu den Verschärfungen der Corona-Maßnahmen, die ab kommendem Montag greifen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) verteidigte die neuen Regelungen. „Wenn wir die Infektionen nicht bremsen, sind die Intensivstationen bis Nikolaus voll“, sagte Kretschmann. Das Land steuere auf eine Gesundheitsnotlage zu. „Wir haben Alarmstufe Dunkelrot. Die zweite Welle trifft uns mit voller Wucht“, sagte der Grünen-Politiker.

Die Opposition im Landtag forderte mehr Mitsprache in der Corona-Krise. „Wir sind hier, um das Bild einer Scheindemokratie aufrechtzuerhalten“, hielt AfD-Landtagsfraktionschef Bernd Gögel Grün-Schwarz vor. Das Parlament werde bei den weitreichenden Beschlüssen inhaltlich nicht mehr beteiligt. In eine ähnliche Richtung argumentierte auch FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Die Parlamente müssten in derart dramatische Beschlüsse eingebunden werden, und zwar nicht nur mit dem Recht auf Information und Diskussion, „sondern auch mit dem parlamentarischen Recht zur Abstimmung“, so Rülke. SPD-Landtagsfraktionschef Andreas Stoch erklärte, ohne den Druck seiner Fraktion hätte die grün-schwarze Regierung einer Sondersitzung des Landtags nicht zugestimmt.

Warnung vor Partys

Am Mittwoch hatten die Ministerpräsidenten der Länder in einer Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen beschlossen. Unter anderem müssen Restaurants, Bars und Kneipen in den nächsten vier Wochen schließen, genauso Fitnessstudios, Schwimmbäder, Museen und Theater. In der Öffentlichkeit dürfen sich gemeinsam nur noch bis zu zehn Personen maximal aus zwei Haushalten aufhalten, touristische Übernachtungsangebote im Inland sind verboten. Die Regelungen gelten ab kommendem Montag bis Ende November.

Die Landesregierung hatte in einer Sondersitzung am vergangenen Donnerstag die Umsetzung der Maßnahmen bereits beschlossen. Jetzt müssen die einzelnen Ressorts noch die Corona-Verordnungen für ihre Zuständigkeitsbereiche überarbeiten. Unabhängig von parlamentarischen Beteiligungen warnte Stoch davor, am Wochenende – kurz bevor die neuen Regelungen in Kraft treten – noch ausgelassen Partys zu feiern. Rülke sagte, seine Fraktion trage Aufrufe an die Bevölkerung mit, Abstand zu halten und auch im Privatbereich Kontakte zu reduzieren. Aktiv werden müsse der Staat bei „wirklichen Infektionsherden“. Als Beispiel nannte Rülke „islamische Großhochzeiten mit Massen von Gästen“.

Was Rülke wie Stoch aber fehlt, ist ein langfristiges Konzept im Umgang mit der Pandemie. „Was machen Sie, wenn diese Maßnahmen bis Ende November nicht fruchten? Sie haben dafür keinen Plan“, sagte Rülke in Richtung der Regierungsvertreter. Lediglich die AfD lehnt den politischen Kurs von Bund und Ländern in der Corona-Krise grundsätzlich ab. „Auch der zweite Lockdown wird nichts bringen. Nur die Herdenimmunität wird das Virus besiegen“, sagte Gögel.

Reinhart: „Gefahr ist real“

Die Regierungsfraktionen von Grünen und CDU warnten, man dürfe die Corona-Pandemie nicht unterschätzen. „Die Gefahr ist real“, sagte CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart. Er gestand allerdings ein, dass es der Politik mit den bisherigen Maßnahmen nicht gelungen sei, „die galoppierenden Infektionszahlen zu bremsen.“

Ähnlich argumentierte auch der Chef der Grünen-Landtagsfraktion, Andreas Schwarz, der mahnte: „Wir wollen nicht in die Situation kommen, dass wir entscheiden müssen, wer an das Beatmungsgerät kommt – und wer nicht.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.10.2020