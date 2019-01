Optimismus für 2019

Frankfurt.Die Arbeitslosigkeit in Hessen ist im Jahr 2018 so niedrig gewesen wie seit 1992 nicht mehr. Wie die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit mitteilte, waren im Jahresdurchschnitt 154 340 Menschen ohne Job. „Auch für 2019 rechnen wir mit einem weiteren Abbau der Arbeitslosigkeit“, sagte der Leiter der Regionaldirektion Hessen, Frank Martin. „Es gibt aktuell keine Anzeichen dafür, dass wir in absehbarer Zeit einen Einbruch der stabilen konjunkturellen Entwicklung in Hessen erleben werden.“ Im Dezember 2018 waren 144 774 Menschen in Hessen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,3 Prozent. Im Dezember 2017 waren es 4,7 Prozent.

Etwas anders ist die Entwicklung in Baden-Württemberg. Dort hat die Zahl der Arbeitslosen im Dezember geringfügig zugenommen. 185 480 Menschen waren zum Ende des Jahres ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit gestern mitteilte. Das waren etwa 500 oder 0,3 Prozent mehr als im November. Die Quote blieb unverändert bei 3,0 Prozent, einem Wert, bei dem man allgemein von Vollbeschäftigung spricht. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosenzahl auch im Dezember deutlich gesunken. Zum Jahresende 2017 waren im Südwesten knapp 196 000 Menschen ohne Job, die Quote lag bei 3,2 Prozent.

Anstieg in Rheinland-Pfalz

Auch in Rheinland-Pfalz ist die Arbeitslosigkeit saisonbedingt leicht gestiegen: Die Zahl der Erwerbslosen nahm im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 1,9 Prozent auf 92 700 zu, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag wie im November bei 4,1 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl der arbeitslosen Frauen und Männer deutlich um 6,1 Prozent zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote lag im Dezember 2017 noch bei 4,5 Prozent. lhe/lrs/lsw

© Südhessen Morgen, Samstag, 05.01.2019