Pädophiler muss acht Jahre hinter Gitter

Anzeige

Karlsruhe.Handschellen und fünf Zentimeter breites Panzer-Klebeband mit Tuch zum Knebeln hatte er schon dabei – doch zur geplanten qualvollen Vergewaltigung eines Neunjährigen aus Staufen kam es nicht. Ein eigens dafür aus Schleswig-Holstein nach Karlsruhe gereister 44-Jähriger tappte in eine Falle der Polizei. Das Landgericht Karlsruhe verurteilte den Deutschen gestern im Zusammenhang mit dem Freiburger Missbrauchsfall zu acht Jahren Haft und anschließender Sicherungsverwahrung.

Der Junge war mehr als zwei Jahre von seiner Mutter und deren 39 Jahre alten Partner missbraucht und anderen Männern für Sex überlassen worden. Sie stehen in Freiburg vor Gericht. In dem Fall gibt es insgesamt acht Verdächtige. Erst im Sommer 2017 endete das Martyrium des Kindes. Seine Peiniger wurden festgenommen, er kam in staatliche Obhut.

Der Elektriker aus Schleswig-Holstein hatte den Partner der Mutter über das Darknet kennengelernt und gefragt, ob er das Kind missbrauchen und töten könne. Als der ablehnte, schlug der Angeklagte vor, ein anderes Kind zu entführen und zu töten. Eine ernsthafte Absicht, diese Tötungsfantasien auszuführen, konnte das Karlsruher Landgericht dem Schleswig-Holsteiner nicht nachweisen.