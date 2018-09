Pakete per Straßenbahn

Eine Transportbox wird auf dem Betriebshof Gutleut verfrachtet. © dpa

Frankfurt.Die Frankfurter Verkehrsgesellschaft hat gestern ihr Pilotprojekt zum umweltfreundlichen Transport von Waren mit einer Straßenbahn vorgeführt. Mit der so genannten Logistiktram werden Kisten voller Paketsendungen in „Mikrodepots“ an Umschlagplätze im Stadtgebiet transportiert. Von dort liefert ein Fahrradkurier sie an die Haustür. Den Auftakt bildete eine Testfahrt vom Betriebshof im Gutleutviertel zur Frankfurter Messe.

Das soll die Umwelt und den völlig verstopften Innenstadtverkehr entlasten. So lasse sich eine „nahezu emissionsfreie Citylogistik“ realisieren, sagt der Abteilungsleiter Stadtentwicklung der Stadt Frankfurt, Ansgar Roese.

Probebetrieb geplant

Die Mikrodepot-Technik stammt von Klaus Grund und Herbert Riemann, die damit den letztjährigen „Ideenwettbewerb Klimaschutz“ der Stadt Frankfurt gewonnen hatten. Das Preisgeld von rund 30 000 Euro haben sie ausgegeben, um einen Prototypen ihres Fahrradanhängers zu bauen. Das Gestell erinnert an einen High-Tech-Bollerwagen.

Ein Mikrodepot bringe etwa so viel Lieferleistung wie ein Transporter, berichtet Riemann. Wie viele Depots letztlich in einen Straßenbahnwaggon passten, werde noch erforscht. Für den Herbst ist ein größerer Probebetrieb vorgesehen. Verläuft er gut, könnte das System in Frankfurt bald herkömmliche Transporter ersetzen. lhe

