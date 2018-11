Palmer angezeigt

Tübingen.Die Tübinger Kriminalpolizei ermittelt gegen Boris Palmer. Die Begleiterin eines 33-jährigen Studenten, mit dem der Tübinger Oberbürgermeister (Grüne) aneinandergeraten war (wir berichteten), hat am Mittwochabend beim Polizeirevier Tübingen Anzeige gegen Palmer erstattet – wegen Nötigung.

Vorausgegangen war ein Vorfall, den Palmer selbst auf seiner Facebook-Seite publik gemacht hatte und der ihm viel Aufmerksamkeit, vor allem aber Spott und Kritik eingebracht hatte: Palmer war nach eigenen Angaben am späten Abend in der Tübinger Innenstadt von dem Studenten beschimpft worden. Als er ihn zur Rede stellen wollte, sei der Student laut und aggressiv geworden. Palmer wollte daraufhin wegen Störung der Nachtruhe die Personalien des Mannes aufnehmen. Als der Student damit nicht herausrücken wollte, verfolgte Palmer ihn und seine Begleiterin und machte mit dem Handy Fotos von ihnen, um so später die Personalien feststellen zu können – so Palmers Darstellung. Dabei berief er sich auf sein Recht als Chef der Ortspolizeibehörde. Die 32-jährige Begleiterin des Studenten sah sich dadurch genötigt – und erstattete Anzeige. „Jetzt wird geprüft, ob überhaupt der Anfangsverdacht auf eine strafbare Handlung vorliegt“, sagt Nicolaus Wegele von der Tübinger Staatsanwaltschaft.

Palmer hat sich gestern auf Facebook zu der Anzeige geäußert. Seiner Ansicht nach beruht sie „auf einer falschen Einschätzung der Rechtslage“. Ob Palmer seine Kompetenzen überschritten hat, muss die Justiz entscheiden. Palmer hat als Chef der Ortspolizeibehörde zwar das Recht, Personalien festzustellen, allerdings nur bei Verdacht auf eine Straftat. Ruhestörung dagegen ist eine Ordnungswidrigkeit. bub

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.11.2018