Pandemie beschäftigt Gerichte

Stuttgart.Wegen der Corona-Pandemie haben die Gerichte in Baden-Württemberg viel zu tun. Laut einer Erhebung des Stuttgarter Justizministeriums, die dieser Redaktion vorliegt, gab es im Südwesten bislang 232 Verfahren (Stichtag 29. Mai) in Zusammenhang mit den Corona-Verordnungen. Allein am baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim – der Spitze aller Verwaltungsgerichte im Land – wurden bislang 133 Corona-Verfahren geführt.

Bei den Südwest-Verwaltungsgerichten in Freiburg, Karlsruhe, Sigmaringen und Stuttgart sind bislang 99 Corona-Verfahren gezählt worden. „Die Rolle und Bedeutung der Gerichte wird uns in Zeiten, in denen unser Leben in einem bislang nicht da gewesenen Maße Einschränkungen erfährt, nochmals deutlich vor Augen geführt“, erklärt Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU). Gerichte seien „die Garanten für den zentralen rechtsstaatlichen Grundsatz, dass jede staatliche Grundrechtseinschränkung gerichtlich überprüfbar ist“, so Wolf weiter.

Am meisten Arbeit machen die Corona-Verordnungen den Richtern des VGH. Hier ging es um Verfahren zum Polizei-, Versammlungs-, Schul- und Gewerberecht genauso wie um die Religionsausübung, die Maskenpflicht oder Kontaktbeschränkungen. So wurde Ende Mai eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Stuttgart mit knapp 11 000 Teilnehmern angemeldet. Die Stadt beschränkte die Teilnehmerzahl jedoch auf 5000, wogegen die Veranstalter vergeblich vor dem VGH vorgingen.

Wegweisende Urteile

Der Inhaber einer Bar in der Nähe von Freiburg hingegen bekam – ebenfalls Ende Mai – in Mannheim zumindest teilweise Recht. Er sah in der damals noch geltenden Corona-Regelung, die den Bars eine Öffnung aus Infektionsschutzgründen komplett untersagte, eine Ungleichbehandlung gegenüber Speisegaststätten, die ihren Außenbereich wieder betreiben konnten. Die Richter stärkten die Position des Antragstellers und erklärten, die Schließungen der Bars seien „gleichheitswidrig“. Inzwischen hat das Land die Verordnung überarbeitet und Kneipen und Bars können wieder öffnen.

Für VGH-Präsident Volker Ellenberger sind die Folgen der Corona-Pandemie „in der Verwaltungsgerichtsbarkeit längst angekommen“. Seit Ende März, also wenige Tage nachdem erste Beschränkungen in Kraft traten, würden täglich neue Verfahren eingehen.

Für Aufsehen sorgte der VGH auch damit, dass er Ende April einem Eilantrag eines Sportgeschäfts gegen die Beschränkung der Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter teilweise stattgegeben hatte. Diese Beschränkung sei gleichheitswidrig, da der Handel mit Kraftfahrzeugen, Fahrrädern und Büchern – für die keine Verkaufsflächenbegrenzung gelte – ohne sachlichen Grund privilegiert werde, lautete das Urteil. Das Land hatte zuvor verordnet, dass Einzelhändler nach dem Lockdown nur dann wieder aufmachen dürfen, wenn ihre Verkaufsfläche 800 Quadratmeter nicht überschreitet.

Wegweisend für schnellere Lockerungen im Handel war auch das Urteil des Verwaltungsgerichts in Sigmaringen Ende April. Auch dort wurde die umstrittene 800-Quadratmeter-Regelung nach einer Klage eines Ulmer Modehändlers gekippt. Weniger erfolgreich war Mitte April ein Sexshop-Betreiber vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart. Sein Antrag auf Ladenöffnung wurde abgelehnt. Laut der Richter diene ein Sexshop nicht der Grundversorgung.

