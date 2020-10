Pandemie erfasst das hessische Kabinett

Wiesbaden.„Das zeigt: Es kann jeden treffen. Die Lage ist ernst“. Mit diesen Worten kommentierte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Montag in Wiesbaden die Tatsache, dass die Corona-Pandemie erstmals auch sein Kabinett erfasst hat. Nach einem Kontakt in der vergangenen Woche ist Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie sie begaben sich nach Angaben des Regierungschefs auch Sozialminister Kai Klose und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (beide Grüne) in häusliche Quarantäne, da sie noch kürzlich mit Dorn zusammen konferiert hatten.

Bouffier machte die Mitteilung gleich zu Beginn seiner Pressekonferenz über die neuen Beschlüsse des Corona-Kabinetts, die zum Teil eine deutliche Verschärfung der Beschränkungen zum Schutz vor der Pandemie bedeuten. Aufgehoben hat die Landesregierung dagegen wie angekündigt das Beherbergungsverbot für Gäste aus Risikogebieten in anderen Bundesländern. Es habe sich nicht als zweckmäßig erwiesen und auch juristisch vor mehreren deutschen Gerichten keinen Bestand gehabt, sagte Bouffier zur Begründung.

Dringender Appell

Ansonsten zeigte sich der Ministerpräsident aber sehr besorgt und richtete einen dringenden Appell an die Hessen, alle Corona-Auflagen strikt einzuhalten, damit das Infektionsgeschehen eingedämmt werden kann.

Nach den neuen Zahlen vom Montag stieg die Zahl der bestätigten Ansteckungen hessenweit noch einmal um 336 Fälle sowie drei Todesfälle. Mit Offenbach (119,4), Frankfurt (117,1) und Kassel (107,1) liegen drei Städte weiter über 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Auch der Kreis Groß-Gerau fällt mit einer Inzidenz von 85,1 noch in die höchste Alarmstufe, die zweithöchste ab 50 neuen Infektionsfällen gilt zudem in sechs weiteren Kreisen oder Städten.

Mit seinen neuen Corona-Beschlüssen setzte das Kabinett im Wesentlichen die in der letzten Woche von den Länder-Regierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel getroffenen Vereinbarungen für strengere Regelungen bei Feiern und Versammlungen, verschärfte Maskenpflicht, nächtliche Sperrstunden und Alkohol-Verkaufsverbot in den am stärksten von der Pandemie betroffenen Gebieten um.

Bouffier sprach von einem dynamischen Geschehen und äußerte die Befürchtung weiter steigender Zahlen. Oberste Priorität hätten für die Landesregierung drei Ziele: eine Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern, Schulen und Kitas weiter offen zu halten sowie Arbeitsplätze und Wirtschaft zu sichern. Dahinter müsse das Freizeitgeschehen wo nötig zurückstehen.

Kultusminister Alexander Lorz (CDU) betonte, am Präsenzunterricht in den Schulen werde so weit wie möglich festgehalten. Dem Lüften der Klassenzimmer komme höchste Bedeutung zu. Das Land stellt den Kommunen für Unterrichtsräume, wo dies nicht möglich ist, insgesamt zehn Millionen Euro zur Anschaffung von Luftreinigungsgeräten zur Verfügung. Eine Maskenpflicht auch im Unterricht, wie sie im Rhein-Main-Gebiet bereits beschlossen wurde, hält er landesweit noch nicht für nötig, schließt sie aber je nach Entwicklung auch nicht mehr aus.

Maßnahmen gelten ab Mittwoch

Ministerpräsident Bouffier wandte sich gegen den Vorschlag seines bayerischen Amtskollegen Markus Söder (CSU), den Mund- und Nasenschutz auch im Freien zu verordnen – das gilt aber nicht unbedingt für alle Zeiten. Auch verschärfte Besuchsregelungen in Altenpflegeheimen schloss er nicht mehr aus, wohl aber ein generelles Verbot solcher Besuche.

Die bereits beschlossenen Maßnahmen gelten ab 8. November. Dann dürfen an öffentlichen Versammlungen bei einer Inzidenz von 35 Neuinfektionen nur noch höchstens 150 und ab 50 maximal 100 Personen teilnehmen. Für private Feiern in angemieteten oder öffentlichen Räumen gilt dann eine Obergrenze von 25 beziehungsweise zehn Teilnehmern.

Die Maskenpflicht wird zudem auf Freizeitparks, Gastronomie und Kirchen ausgeweitet. Ab einer Inzidenz von 50 Fällen darf die Mund- und Nasenbedeckung bei Trauerfeiern und in Kirchen auch am Sitzplatz nicht mehr abgenommen werden. Und die Quarantänepflicht bei Einreisen aus ausländischen Risikogebieten kann erst nach fünf Tagen mit negativem Corona-Test beendet werden.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 20.10.2020