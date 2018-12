Pannen-Wahl: Schwarz-grüner Zitter-Sieg

Wiesbaden.Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel treten am 17. Oktober in Frankfurt zu ihrem mit Spannung erwarteten Fernsehduell vor der Landtagswahl gegeneinander an. Sie schenken sich nichts und behandeln alle große Landesthemen – vom Mangel an bezahlbarem Wohnraum, den Staus auf den Straßen über die Situation in den Schulen bis hin zum Schuldenabbau. Schäfer-Gümbel punktet als Herausforderer mit Angriffslust, Bouffier reagiert vornehmlich staatsmännisch gelassen. Nur in einem stimmen die Spitzenkandidaten überein: „Hessen ist Hessen, und Bayern ist Bayern.“

SPD stürzt ab

Doch elf Tage später werden sie eines Besseren belehrt. Wie zwei Wochen zuvor in Bayern strafen auch die Wähler in Hessen bei der Neuwahl des Landtags am 28. Oktober beide große Parteien für das Theater in der Berliner großen Koalition zu Asylverfahren und Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen ab. Die CDU verliert 11,3 Prozentpunkte und stürzt auf nur noch 27 Prozent ab. Der SPD geht es nicht besser: minus 10,9 Prozentpunkte und mit jetzt 19,8 Prozent nur noch drittstärkste Partei.

Mit demselben Prozentergebnis werden die Grünen erstmals in Hessen zweistärkste Partei. Zwar haben sie nur ein paar Dutzend Stimmen mehr als die Sozialdemokraten, doch mit ihrem Zuwachs von 8,7 Prozentpunkten gelten die Grünen und ihr Spitzenmann Tarek Al-Wazir als die eigentlichen Wahlsieger und haben als einzige der bisherigen Landtagsparteien Grund zum Jubel.

Das tut ansonsten nur noch die AfD, die mit 13,1 Prozent und als sechste Fraktion neu in das Wiesbadener Landesparlament einzieht. FDP (7,5 Prozent) und Linke (6,3 Prozent) müssen sich mit einem bescheidenen Zuwachs begnügen, brauchen aber wenigstens nicht mehr um die Rückkehr in den Landtag zu zittern wie am Wahlabend fünf Jahre zuvor. Weil die CDU 40 Wahlkreise gewinnt, hat sie mehr Sitze als ihr nach dem Zweitstimmergebnis zustehen.

Es kommt zu sage und schreibe 27 Überhangmandaten. Der Landtag wird von 110 auf 137 Abgeordnete aufgebläht und muss daher bis weit ins neue Jahr hinein aufwendig umgebaut werden, um alle unterzubringen. Viel Aufregung gibt es noch über die Vielzahl von Wahl- und vor allem Auszählungspannen vor allem in der Stadt Frankfurt. Doch das überprüfte endgültige amtliche Wahlergebnis bestätigt letztlich die Prozentzahlen und Sitzverteilung vom Wahlabend: Schwarz-Grün hat seine Mehrheit behauptet und kann weiterregieren, wenn auch nur noch mit dem denkbar knappen Vorsprung von einem Sitz im neuen Landtag. Die Grünen behaupten auch ihren hauchdünnen Vorsprung von am Ende 66 Stimmen vor der SPD. Damit haben sich auch die zwischenzeitlichen Bemühungen erledigt, doch noch einen Regierungswechsel hin zu einer rot-grün-gelben Ampelkoalition zustandezubringen. Denn die FDP hätte dafür zwar möglicherweise einen Ministerpräsidenten Schäfer-Gümbel von der SPD akzeptiert, bleibt aber bei ihrem strikten Nein zum Grünen Al-Wazir als Regierungschef.

Knappe Mehrheit

Nach einem Monat Koalitionsverhandlungen einigen sich CDU und Grüne schließlich noch rechtzeitig vor Weihnachten auf die Fortsetzung ihres Regierungsbündnisses für weitere fünf Jahre. Erleichtert wird die Realisierung ihrer im Koalitionsvertrag mit dem Rekordumfang von 192 Seiten festgehaltenen Vorhaben durch die sprudelnden Steuern, die schon im Sommer und damit rechtzeitig vor der Landtagswahl die Gebührenfreiheit in den Kitas für zumindest sechs Stunden am Tag möglich gemacht hat.

Die SPD muss sich derweil damit trösten, dass der sozialdemokratische Oberbürgermeister von Hessens größter Stadt Frankfurt am Main, Peter Feldmann, in der Stichwahl am 11. März mit 70,8 Prozent geradezu triumphal für weitere sechs Jahre im Amt bestätigt wird. Spannend bleibt indes die Frage, ob Ministerpräsident Bouffier bei seiner Wiederwahl am 18. Januar wirklich alle Stimmen der 69 Abgeordneten von CDU und Grünen erhält. Schert nur einer aus, ist das Wahljahr 2018 schnell Geschichte.

