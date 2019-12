Papageien freuen sich über warmes Wetter

Stuttgart.Fast schon ein Sonnenbad, das dieser Papagei am Montag in Stuttgart nimmt. Die Gelbkopfamazonen gehören schon seit Jahren zum Bild in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. In den nächsten Tagen dürfen sie sich über milde Temperaturen und Sonnenschein freuen. Am Dienstag dürfte es frühlingshaft warm werden, mit steigenden Höhenmetern sogar zunehmen, erklärte der Deutsche Wetterdienst (DWD). Demnach werden neun bis zwölf Grad in tieferen Lagen erwartet, ab etwa 500 oder 600 Metern dann 13 bis 16 Grad. Gedämpft durch Wolken zeige sich auch die Sonne. lsw

