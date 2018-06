Papst nimmt Rücktritt von Bischof an

Anzeige

Denkmalgeschütztes Gebäude

Seinen 75. Geburtstag hatte Algermissen am 15. Februar mit Gästen aus Kirche, Politik und Gesellschaft in Fulda gefeiert. Am 20. Juni 2001 war er noch von Papst Johannes Paul II. zum Bischof von Fulda ernannt und am 23. September in sein Amt eingeführt worden.

Algermissen hatte angekündigt, auch nach seinem Wirken als Bischof von Fulda in der Barockstadt wohnen zu wollen. Dafür wird ein denkmalgeschütztes Gebäude nahe des Doms hergerichtet. „In Fulda bin ich zu Hause – ich lebe und arbeite mit großer Freude hier“, sagte der Jubilar zu seinem 75. Geburtstag. Algermissen ist auch Präsident von Pax Christi in Deutschland, eine international tätige katholische Organisation der Friedensbewegung. lhe

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 06.06.2018