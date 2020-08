Parkplätze von Badeseen überfüllt

Langen.Temperaturen bis weit über 30 Grad lassen auf einen Liegeplatz am Badesee hoffen. Die Anreise per Auto ist manch einer Gemeinde aber ein Dorn im Auge. Der Langener Waldsee hat wegen eines Park-Chaos am vergangenen Wochenende am Dienstag vorerst gänzlich dicht gemacht, andere Kommunen blicken genau hin.

Rettungswege versperrt

In Langen machten sich Badegäste trotz der Bitte, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu kommen, mit dem Auto auf den Weg. Die Fahrzeuge standen auf der teils vierspurigen Bundesstraße 44 und wurden auf Waldwegen abgestellt – trotz Waldbrandgefahr. Rettungswege waren versperrt.

Bürgermeister Jan Werner (parteilos) entschuldigte sich per Mitteilung für die Schließung, sah aber keinen anderen Weg. Auch am Edersee hat die Sommerhitze der vergangenen Tage für einen starken Besucherzustrom gesorgt. Der Geschäftsführer der Edersee Touristic GmbH, Claus Günther, sprach von einem „starken Druck der Tagesbesucher“. Vor allem an den Wochenenden seien die Parkplätze überfüllt gewesen. Die Situationen habe sich aber jeweils schnell regeln lassen.

An der Grube Prinz von Hessen in Darmstadt oder dem Twistesee in Bad Arolsen will man am Wochenende wieder genau hinsehen. „Auch in Darmstadt spielt die Waldbrandgefahr eine Rolle. Hinzu kommt das zuweilen rücksichtslose Zuparken von Rettungs- und Radwegen“, sagte ein Sprecher der Stadt. Eine Schließung der Grube Prinz von Hessen sei derzeit nicht geplant. Zunächst solle es stärkere Kontrollen und Appelle geben. „Die Stadt beobachtet aber die Situation sehr genau.“ Aus dem Krisenstab der Covid-19-Pandemie hieß es schon zum Wochenstart, der Andrang sei aufgrund der heißen Temperaturen so groß gewesen, dass es praktisch unmöglich wurde, Abstandsregelungen durchzusetzen. Noch problematischer sei allerdings die Parksituation gewesen. Hier seien beide Straßenseiten inklusive der Fahrradwege mit zeitweise bis zu 300 Autos zugeparkt worden.

Auch der Twistesee bei Bad Arolsen im Landkreis Waldeck-Frankenberg war am vergangenen Wochenende stark frequentiert. Dabei kam es zu zahlreichen Parkverstößen, wie der parteilose Bürgermeister Jürgen van der Horst sagte. „Für das kommende Wochenende haben wir eine weitere Verstärkung der Kontrolltätigkeit der Sicherheitsbehörden vorgesehen.“

Das schließe insbesondere das konsequente Abschleppen von Fahrzeugen ein, die im Bereich von Rettungswegen abgestellt werden. „Wir sind logistisch auf eine größere Zahl von abzuschleppenden Fahrzeugen vorbereitet“, drohte er Parksündern im Vorfeld.

Gewappnet sieht man sich am Strandbad Spessartblick in Großkrotzenburg im Main-Kinzig-Kreis. Es gebe knapp 2000 Parkplätze für Autos, hieß es bei der Bad-Verwaltung. Wenn es dort zu voll werde, würden die Leute abgewiesen, dabei helfe auch das Ordnungsamt.

