Parlamentarier nehmen Abschied

Wiesbaden.Im Landtag in Wiesbaden wird es emotional: Das Parlament kommt heute zu seiner voraussichtlich letzten Sitzung dieser Legislaturperiode zusammen. Während die neu gewählten Abgeordneten schon in den Startlöchern stehen scheidet eine ganze Reihe von Abgeordneten aus dem Parlament aus – manche nach vielen Jahren.

Einige hatten große Schlagzeilen ausgelöst, darunter der prominenteste Abgang: SPD-Politikerin Andrea Ypsilanti. Um die einstige Hoffnungsträgerin der hessischen Sozialdemokratie war es in den vergangenen Jahren still geworden. Im Parlament stand sie im Grunde nur noch am Rednerpult, um die Berichte des Petitionsausschusses vorzutragen, dessen Vorsitzende sie ist. Ganz anders hatte es vor rund zehn Jahren ausgesehen, als sie fast den damaligen CDU-Ministerpräsidenten Roland Koch aus dem Amt gedrängt hätte. Obwohl sie damals vor der Wahl eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei ausgeschlossen hatte, wollte Ypsilanti dann doch mit deren Unterstützung eine rot-grüne Minderheitsregierung bilden. Kritiker warfen ihr Wortbruch vor – mehrere SPD-Abgeordneten verweigerten die Gefolgschaft. Nun nimmt die 61-Jährige nach 20 Jahren Abschied.

Für den SPD-Bildungsexperten Gerhard Merz (66) und den bisherigen finanzpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, Norbert Schmitt (63) ist die Zeit im Landtag ebenso vorbei wie für ihren Parteikollegen Ernst-Ewald Roth. Der 65-jährige Roth wurde 2007 unfreiwillig bundesweit bekannt, weil die Wiesbadener SPD vergessen hatte, ihn als Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl anzumelden.

AfD-Mann ältestes Mitglied

Nach einem Vierteljahrhundert muss die CDU-Fraktion künftig ohne Horst Klee auskommen. „Ich bin auf das, was jetzt kommt, gut vorbereitet. Machen Sie sich keine Sorgen“, hatte der 79-Jährige angekündigt. Erstmals wird ab 2019 die AfD im Hessischen Landtag vertreten sein. Nach dem Ausscheiden von Klee wird der 73-jährige AfD-Abgeordnete Rolf Kahnt der nach Lebensjahren älteste Parlamentarier sein.

Norbert Kartmann (CDU) bleibt zwar Abgeordneter, räumt aber seinen Stuhl als Landtagspräsident. lhe

