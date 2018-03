Parteien sollen selbst entscheiden

Anzeige

Stuttgart.Beim Streit über die Reform des baden-württembergischen Wahlrechts geht CDU-Landeschef Thomas Strobl in die Offensive. Er stellte gestern in einem kleinen Kreis im Staatsministerium sein Konzept vor, mit dem er in der Regierung zwischen Grünen und CDU vermitteln will. Im Kern besagt Strobls Vorstoß, dass jede Partei selbst entscheiden soll, ob sie Zweitmandate nach dem bisherigen Verfahren vergibt – oder über eine Liste verteilt. Hintergrund des Vorstoßes ist die Suche nach einem Kompromiss zwischen Grünen und CDU. Im Koalitionsvertrag haben sich die Regierungsparteien darauf geeinigt, ein personalisiertes Verhältniswahlrecht mit einer geschlossenen Landesliste einzuführen. Das heißt: Es bleibt dabei, dass die Bewerber der 70 Wahlkreise direkt in den Landtag einziehen. Eine Änderung soll es laut Vertrag jedoch bei den 50 Zweitmandaten geben, die ebenfalls vergeben werden.

Bislang gehen diese an die Kandidaten, die ihre Wahlkreise zwar nicht gewonnen haben, aber im Vergleich zu den anderen Kandidaten ihrer Partei in den Regierungsbezirken viele Stimmen geholt haben. Die Grünen wollen die Reform des Wahlrechts, um über eine Landesliste zu ermöglichen, dass die Parteien mehr Frauen ins Parlament bringen.

„Falsches Instrument“

Die CDU-Landtagsfraktion hält dies für das falsche Instrument und machte sich dafür stark, das bestehende Wahlrecht beizubehalten. Einen Kompromissvorschlag der Grünen hatten Justiz- und Innenministerium wegen rechtlicher Bedenken abgelehnt. Die Grünen-Fraktion gab daraufhin selbst ein Gutachten in Auftrag, das die Grünen in deren Position bestärkte. Fakt in allen Rechtsgutachten ist, dass die Einführung einer Landesliste – ähnlich wie bei der Bundestagswahl – möglich ist. Da die CDU-Landtagsfraktion eine Liste ablehnt, versucht Strobl jetzt, die Wogen zu glätten.