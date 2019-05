Parteien sorgen sich um Europa

Wiesbaden.„Aus meiner Sicht ist die Teilnahme an der Europawahl wichtiger denn je“, ruft Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) aus. „Es ist die wichtigste Europawahl, die es je gab“, geht SPD-Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel sogar noch einen Schritt weiter. Fünf Tage vor der Wahl des Europaparlaments beschwören Koalition und Opposition im Hessischen Landtag am Dienstag unisono die Wichtigkeit der Entscheidung. Und sie zitieren Umfragen, wonach sich auch viele Bürger in Hessen stark mit Europa verbunden fühlen. Allein: Eine Garantie, dass sich diese Einsicht auch in einer entsprechend hohen Wahlbeteiligung niederschlägt, hat niemand.

Deshalb nutzen die Parteien die Gelegenheit, auch im Landesparlament noch einmal kräftig für die Stimmabgabe am Sonntag zu werben. Und weil sie wohl merken, dass das Ziel auch mit dramatischen Appellen allein nicht zu erreichen ist, bleibt auch Streit nicht aus und werden zugleich konkrete Forderungen gestellt, was sich in der EU noch ändern muss.

Natürlich könne man auf europäischer Ebene auch über Zeitumstellung oder den Energieverbrauch von Staubsaugern sprechen, sagt Ministerin Puttrich. Vorrang aber hätten definitiv Fragen wie Globalisierung, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, Klimawandel oder Migration.

Und Sozialdemokrat Schäfer-Gümbel fordert eine „Kehrtwende“ in der Sozialpolitik. Nicht hinnehmbar seien Mindestlöhne von gerade einmal 1,87 Euro pro Stunde in Bulgarien und ebenso die Tatsache, dass „jeder Imbissbuden-Betreiber brav seine Steuern zahlt, Internet-Giganten wie Google oder Facebook aber nicht“. Das Engagement der Schüler für den Klimaschutz findet der SPD-Chef „richtig gut“ und mokiert sich darüber, dass die Union mehr über Schulschwänzen statt über Klimaschutz rede.

Neue Partnerregion

Doch bei allem parteipolitischen Streit gibt es auch Gemeinsamkeiten. So mahnt CDU-Frau Puttrich etwa: „Der Brexit ist ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn Populisten die Oberhand gewinnen.“ Letztere setzten auf Hass und Ausgrenzung und zeichneten ein Zerrbild der EU. Schäfer-Gümbel warnt vor Nationalisten und fügt hinzu: „Die Rechtspopulisten in Europa wollen das Rad der Geschichte zurückdrehen.“ Oliver Stirböck von der FDP wirft Populisten vor, anti-europäische Fliehkräfte zu bilden, und auch die Grüne Miriam Dahlke sieht die EU von populistischen und nationalistischen Bewegungen angegriffen.

Die Angriffe zielen auf Ungarns Regierungschef Viktor Orbán, die Lega Nord in Italien, Marine Le Pen in Frankreich und natürlich auch die AfD. Deren Vertreter sprechen auch als Einzige nicht über derartige Gefahren. Erich Heidkamp warnt, wenn Europa so weitermache, würden hierzulande bald nur noch chinesische Autos zusammengeschraubt. Und Fraktionschef Robert Lambrou betont, Europa sei nicht die EU. Bei berechtigter Kritik an der Union gehe „die Welt nicht unter“.

Da stellt Europaministerin Puttrich lieber die Zusammenarbeit mit den Partnerregionen Wielkopolska (Polen), Nouvelle-Aquitaine (Frankreich) und Emilia-Romagna (Italien) heraus. Nach ihren Worten wird mit der autonomen serbischen Provinz Vojvodina bald ein weiterer Partner hinzukommen. Was die Beitrittskandidaten angeht, spricht sie sich klar gegen die Türkei, aber für den Westbalkan aus. Als Credo für eine bessere Zukunft der EU fügt sie hinzu: „Wir müssen mutiger sein.“

Linken-Fraktionschefin Janine Wissler wirft der Ministerin dagegen vor, das Sterben der Flüchtlinge im Mittelmeer mit keinem Wort erwähnt zu haben. Im Übrigen ist auch für sie wichtig, bei der Europawahl am Sonntag „rechte Stimmungsmache zu bekämpfen“.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 22.05.2019