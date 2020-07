Partnerschaft für Sicherheit

Stuttgart.Die Krawalle vor knapp zwei Wochen in der Stuttgarter Innenstadt sollen sich nicht wiederholen. Dies ist das Ziel einer neuen Sicherheitspartnerschaft zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Stuttgart. Innenminister Thomas Strobl (CDU) und Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) stellten gestern bei der Unterzeichnung der Kooperation eine Reihe von Maßnahmen vor, die jetzt umgesetzt werden sollen.

Zum einen will das Land die Polizeipräsenz in der Stuttgarter Innenstadt an den kommenden Wochenenden erhöhen. „Wir werden wieder mit mehreren Hundert Polizisten im Einsatz sein“, kündigte Strobl an.

Stuttgarts Polizeipräsident Franz Lutz wies aber – unabhängig von der Sicherheitspartnerschaft – darauf hin, dass ausufernde Besäufnisse rund um den Eckensee schon jetzt nicht erlaubt seien. Ein Alkoholverbot sei dies aber nicht. Der Eckensee, zwischen dem Schlossgarten und dem Neuen Schloss gelegen, ist gerade an lauen Sommernächten Anziehungspunkt für Menschenmassen. Die Polizei hat schon länger Probleme mit Teilen der Klientel, die sich dort trifft.

Modell Freiburg

In der Krawallnacht eskalierte dann die Situation. 400 bis 500 Personen waren an den Randalen beteiligt. Laut Strobl sitzen von den bislang 37 Verdächtigen, die identifiziert worden seien, 13 Menschen in Haft. „Wir kriegen Euch. Niemand, der dabei war, soll sich sicher fühlen“, sagte Strobl in Richtung der Randalierer, die noch auf freiem Fuß seien. Das Land hat bereits ähnliche Sicherheitspartnerschaften mit Heidelberg und Freiburg abgeschlossen.

In Freiburg, ehemals unrühmlicher Spitzenreiter im landesweiten Kriminalitäts-Ranking, geht seit der Einrichtung einer solchen Partnerschaft im Jahr 2017 die Zahl der Gewalttaten zurück. Dort wurden verstärkt Razzien durchgeführt, mehr Polizisten auf Streife geschickt, eine Videoüberwachung an Kriminalitätsschwerpunkten eingeführt und ein kommunaler Ordnungsdienst aufgebaut. In Stuttgart geht die Sicherheitspartnerschaft in eine ähnliche Richtung. So sollen an Brennpunkten in der Innenstadt verstärkt Polizeistreifen unterwegs sein.

An speziellen Fahndungstagen sollen alle Sicherheitskräfte gebündelt werden, um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken und die Rauschgift- und Trinkerszene umfassender zu kontrollieren. Schon jetzt werden Innenstadtbereiche wie zum Beispiel das Hauptbahnhof-Areal von der Polizei als „besonders gefährlich“ eingestuft, so Lutz. Dies ermögliche den Beamten, umfassender zu kontrollieren.

Weiter wird eine spezielle Ermittlungseinheit eingerichtet. Diese soll Gewaltstraftaten sowie Straftaten gegen die öffentliche Ordnung bearbeiten, die an den Wochenenden in der Stuttgarter Innenstadt begangen werden. Strobl kündigte an, konsequent gegen Intensivtäter vorzugehen. Personen dieser Gruppe, die keinen deutschen Pass besitzen, sollen auch „ausländerrechtliche Maßnahmen zu spüren bekommen“, so der CDU-Politiker. Das heißt unter anderem, dass diese Taten auch Entscheidungen zu laufenden Asylverfahren beeinflussen werden. Auch die Videoüberwachung soll als Instrument verstärkt eingesetzt werden. Dazu soll ein Haus der Prävention eröffnet werden, um Jugendliche mit Problemen frühzeitig eine Anlaufstelle zu bieten.

