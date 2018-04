Peinliche Farce

Anzeige

Der Streit über das Landtagswahlrecht gerät immer mehr zur Farce. Dabei pfeifen es die Spatzen schon länger von den Dächern, dass aus der Reform in dieser Legislaturperiode nichts mehr werden wird. Insgesamt ist der Dauerstreit in der Landes-CDU über das Thema auch öffentlich nicht vermittelbar. Zwar sind die Bürger von der Ausgestaltung des Wahlrechts unmittelbar betroffen, schließlich sollte jeder wissen, wofür er in der Wahlkabine sein Kreuz macht. Trotzdem ist es utopisch zu glauben, dass sich Wähler umfassend mit möglichen Parteilisten und deren Verteilung beschäftigen. Alleine die Wahl der Direktkandidaten ist relativ simpel nachzuvollziehen. Ärgerlich ist, dass sich die Landespolitiker bei diesem Thema mal wieder vor allem mit sich selbst beschäftigen – dieser Eindruck bleibt hängen und trägt zur Politikverdrossenheit bei. Warum gibt es bei einer Diskussion über die Änderung des Wahlrechts einen monatelangen Streit?

Zudem wird die CDU für ihr Vorgehen bei diesem Herzensanliegen der Grünen wahrscheinlich einen hohen politischen Preis bezahlen müssen. Schließlich sind es die Christdemokraten, die sich hier nicht an den Koalitionsvertrag halten. Bei dem ganzen Streit in Vergessenheit gerät das eigentliche Thema: Wie kommen mehr Frauen in den Landtag? Das sinnvollste Instrument wäre, wenn sich die Parteien – wie die Grünen – selbst eine angemessene Frauenquote auferlegen. Früher oder später werden Parteien wegen des gesellschaftlichen Drucks dazu sowieso gezwungen sein. Eine solche Quote ist konsequent – und führt zum Ziel. Damit wäre auch endlich Schluss damit, dass die Landespolitiker peinlich am Wahlrecht herumdoktern.