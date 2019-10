Personalengpässe bremsen städtische Bauprojekte

Stuttgart/Esslingen.Mut zur Lücke benötigen Radfahrer mitunter im Landkreis Esslingen. Entlang der Landstraße südöstlich von Aichwald ist der Radweg für eineinhalb Kilometer unterbrochen. Geld für den Lückenschluss hat das Land schon im Haushalt 2015/2016 bereitgestellt. Warum müssen Radler also immer noch mit der Straße oder unbefestigten Waldwegen vorliebnehmen? Das fragte kürzlich auch die „Esslinger Zeitung“. Es fehlt nicht das Geld – es fehlt der Plan.

„Wir haben einen riesen Mangel qualifizierter Verkehrsplaner“, erklärt Roland Karpentier, Sprecher der Stadt Esslingen. Ironischerweise hatte die Stadt die Planung 2015 vom eigentlich zuständigen Regierungspräsidium Stuttgart übernommen, weil es dort ebenfalls an Personal mangelte. Mittlerweile hat die Stadt im Bereich Bauverwaltung mehr als zehn unbesetzte Stellen – kein Einzelfall. „Wir im städtischen Bereich haben personelle Probleme. Im Prinzip sind es dieselben wie in der Bauwirtschaft“, sagt Norbert Brugger vom Städtetag Baden-Württemberg. „Es fehlen Architekten. Es fehlen Ingenieure.“ Baubranche und Bauverwaltung, beide seien überlastet. Die Folge: Neubauten und Sanierungen verzögern sich – ob Wohnungen, Schulen, Kitas, Schwimmbäder, Straßen oder eben Radwege.

Investitionen rückläufig

Personalmangel gebe es „durchweg überall in der Verwaltung“, sagt Brugger. Aber besonders im technischen Bereich sei es schwer, Fachkräfte zu finden. Ähnlich äußert sich Kristina Fabijancic-Müller vom Gemeindetag: „In Zeiten, wo gerade die Bauwirtschaft boomt, ist der Konkurrenzdruck noch größer als sonst.“ Architekten oder Ingenieure verdienten in der freien Wirtschaft in der Regel mehr. Hinzu kommt eine bevorstehende Pensionierungswelle. „Da ist eine riesen Lücke zu erwarten in den nächsten Jahren“, sagt Brugger. Um die Stellen trotz Fachkräftemangels zu besetzen, stellen die Kommunen auch Techniker mit Lehre statt mit Studium an.

Nicht nur die Belegschaft in den Amtsstuben wird älter. Gleiches gilt für die Infrastruktur in Baden-Württemberg. Die ersten Jahrzehnte des 67 Jahre alten Bundeslandes seien vom Aufbau geprägt gewesen, sagt Brugger. „Und jetzt geht es daran, das, was damals geschaffen worden ist, zu modernisieren.“ Allein im Schulbereich habe man vor drei Jahren den Investitionsbedarf auf mindestens vier Milliarden Euro geschätzt. Mehr als die Hälfte davon habe man bereits vergeben.

Dabei waren die kommunalen Investitionen deutschlandweit jahrelang zurückgegangen und mit ihnen die Stellen in Bau- und Planungsämtern. Das geht aus Zahlen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hervor. Demnach kamen 1995 in Baden-Württemberg auf 1000 Einwohner rund 1,4 Vollzeitstellen in der kommunalen Bauverwaltung. 2016, das Jahr der aktuellsten Auswertung, lag der Wert nur noch bei rund 0,8.

Auch bei der Landesstraßenbauverwaltung führten laut Verkehrsministerium frühere Personaleinsparungen zu Engpässen. Man habe mit rund 250 neuen Stellen seit 2015 gegengesteuert. Die Behörde ist für Landes- und Bundesstraßen sowie für Autobahnen zuständig. Projekte würden gegebenenfalls verschoben, hieß es, auch wegen begrenzten Personals.

Immer komplexere Verfahren erhöhen den Verwaltungsaufwand. Mehr als 20 000 Baurechtsbestimmungen gebe es mittlerweile, sagt Ottmar Wernicke vom Verband Haus & Grund Württemberg. Das seien viermal so viele wie noch 1990. Die im August in Kraft getretene neue Landesbauordnung (LBO) soll Genehmigungen beschleunigen, etwa durch kürzere Fristen und elektronischen Informationsaustausch.

Brugger vom Städtetag verweist auf steigende Anforderungen in den Bereichen Ökologie, Brandschutz und Energieeffizienz. Laut Roland Karpentier von der Stadt Esslingen wachsen mit dem Wunsch nach mehr Rad-, Fußgänger- und öffentlichem Nahverkehr auch die Anforderungen an die Verkehrsplanung. „Das ist uns auch wichtig, aber ohne Fachplaner geht die Umsetzung nicht.“

Auf den durchgehenden Radweg entlang der Landstraße bei Aichwald müssen Fahrradfahrer wohl noch etwas warten. Das Tiefbauamt rechnet damit, dass die Planungen bis Mitte 2020 abgeschlossen sein werden. Bis zur Fertigstellung des Radwegs dauert es dann noch einmal. Voraussichtlich bis 2021.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.10.2019