Personalgerangel am Abgrund

Stuttgart.Schlechter stand die Südwest-SPD noch nicht da: Nur noch auf elf Prozent kamen die baden-württembergischen Sozialdemokraten bei einer Umfrage in der vergangenen Woche. Dabei dachten viele bei der Landtagswahl vor zweieinhalb Jahren, dass es unter die damals erzielten 12,7 Prozent nicht gehen könnte. An diesem Desaster leidet die Partei bis heute. Dieses Wochenende will der Landesvorstand als Konsequenz eine Strukturreform diskutieren. Die Kritik an Landeschefin Leni Breymaier und ihrer Generalsekretärin Luisa Boos wächst. „Wir haben in eineinhalb Jahren nichts auf die Straße gebracht“, sagt eine frustrierte Genossin.

Zunächst muss die Südwest-SPD aber am heutigen Samstag die Delegiertenversammlung zur Aufstellung der Bewerber für die Europawahlliste unfallfrei überstehen. Und das während in Berlin für die SPD der Krisenbär tanzt. Ausgerechnet bei der Frage, ob die SPD die große Koalition aufkündigen soll, tut sich ein Riss zwischen Breymaier und ihrer Generalsekretärin auf. Boos stellt ziemlich unverhohlen die Regierung in Frage. Ob es zum Bruch kommt, „hängt stark davon ab, was in den nächsten Tagen passiert“, findet sie. Sie halte es mit Juso-Chef Kevin Kühnert, der sagt: „Es muss Schmerzgrenzen geben.“ Breymaier dagegen steht zu Parteichefin Andrea Nahles und warnt vor einem Bruch: „Man muss die Folgen bedenken.“

Personelle Erneuerung

Dabei brennt auch bei Breymaier im Land der Baum. „Ist das wirklich eine personelle Erneuerung, wenn eine 64-Jährige für uns auf Platz 1 der Europawahlliste ins Rennen geht?“, fragt ein Abgeordneter. Gemeint ist die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Evelyne Gebhardt aus Künzelsau. Die hatte vor fünf Jahren angekündigt, sie trete 2014 für eine letzte Wahlperiode ein. Inzwischen hat sie es sich anders überlegt. Breymaier reagiert unwirsch, als sie auf die interne Diskussion angesprochen wird. „Bei einem Mann würde das Alter nicht angesprochen“, lautet ihre erste Replik. Gebhardt habe sich als Vizepräsidentin profiliert und sei ein „echtes Pfund in diesem Parlament“. Deshalb habe sie sich über die Bewerbung gefreut.

Weniger froh wird Boos gewesen sein. Denn die Generalsekretärin muss sich deshalb mit dem aussichtslosen Platz drei hinter dem Mannheimer Europaabgeordneten Peter Simon zufriedengeben.

Allerdings fehlt Boos auch nach fast zwei Jahren als Nummer zwei der Partei der Rückhalt. Einer ihrer Gegner spottet: „Breymaier wollte keinen Generalsekretär. Das hat sie jetzt.“ Boos sei nicht präsent in der Partei und setze keine Themen, die für die Menschen im Südwesten relevant seien, heißt es. Dass die Parteilinke in dieser Woche gegen die Rodung im fernen Hambacher Forst kämpfte, sorgt angesichts der Probleme im eigenen Land für Kopfschütteln.

Sichtlich stolz berichtete Boos vor einiger Zeit über den„Strukturprozess“ in der Partei. Da geht es um so bewegende Fragen, ob die Elf-Prozent-Partei besser mit einem oder vier stellvertretenden Landeschefs rüberkommt. Für einen ihrer Gegner geht das komplett an der Realität vorbei: „So viel Dummheit kann ich nicht verstehen.“

Spannung vor Vorstandswahl

Die Parteistrategen schauen längst über das Treffen an diesem Wochenende hinaus auf den Parteitag im November, wenn der Landesvorstand neu gewählt wird. Hinter den Kulissen wird überlegt, ob eine Gegenkandidatur zu Boos Aussicht hätte. Das Problem: Die Generalsekretärin wird von der Landeschefin vorgeschlagen, und Breymaier steht zu Boos. „Vielleicht geht am Ende die Leni zusammen mit Luisa unter“, lautet eine bange Einschätzung.

Aber ein Kandidat gegen die resolute Landeschefin ist nicht in Sicht. Dass Landtagsfraktionschef Andreas Stoch nicht mit Breymaier kann, ist bekannt. Zuletzt ist sie ihm bei der Debatte um die Deutschlandkoalition in die Parade gefahren. Stoch hätte gerne länger am Stuhl des populären Grünen-Regierungschefs Winfried Kretschmann gezündelt.

Die Zeit arbeitet für Breymaier. Ein Aufstand gegen das Führungsduo müsste dieses Jahr sein. Denn die folgende Vorstandswahl ist erst kurz vor der Landtagswahl 2021. Bisher steht nur Juso-Landeschefin Stephanie Bernickel öffentlich zu ihrer Kritik an der Führung: „Die Partei muss es schnell schaffen, Themen zu setzen.“ Auch die Spitzenkandidatur müsse bald geklärt werden.

