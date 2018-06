Peter Kurz soll Städtetag übernehmen

Anzeige

Mannheim.Der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) soll nach dpa-Informationen neuer Städtetagspräsident in Baden-Württemberg werden. Der Vorstand des Verbandes wird am Montag in Ulm einen Nachfolger für den nach einer Wahlniederlage aus dem Spitzenamt ausscheidenden ehemaligen Freiburger Oberbürgermeister Dieter Salomon (Grüne) bestimmen. „Fakt ist, dass wir am Montag einen neuen Präsidenten wählen“, bestätigte die Geschäftsführerin Gudrun Heute-Bluhm (CDU) auf Nachfrage dieser Zeitung. Der Präsident werde beim Städtetag dabei normalerweise nicht per Kampfabstimmung gewählt. Zudem solle er nicht der gleichen Partei wie die Geschäftsführung angehören, um eine Ausgewogenheit zu gewährleisten. Die Stadt Mannheim äußerte sich zu der Personalie gestern auf Nachfrage dieser Zeitung nicht.

Der Jurist Kurz wurde 2007 zum Oberbürgermeister der Quadratestadt gewählt und 2015 für acht Jahre im Amt bestätigt. Kurz gehört seit Ende 2007 dem Vorstand des baden-württembergischen Städtetags an. Der wurde in der Vergangenheit bereits zwei Mal von Mannheimer Oberbürgermeistern geführt: Gerhard Widder stand 1989 bis 1995 an der Spitze, Hans Reschke von 1961 bis 1967. dpa/bro